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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/poteri-1777375505.html
Народная милиция ДНР сообщила о потерях в бригадах украинских войск
Народная милиция ДНР сообщила о потерях в бригадах украинских войск - РИА Новости, 09.03.2022
Народная милиция ДНР сообщила о потерях в бригадах украинских войск
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о потерях в шести бригадах украинских войск с момента начала Россией специальной военной операции на... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T22:43
2022-03-09T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о потерях в шести бригадах украинских войск с момента начала Россией специальной военной операции на Украине: погибли 735 украинских военных и были ранены 797 человек."С начала проведения специальной военной операции потери противника составили: 95 одшбр (отдельная десантно-штурмовая бригада - ред.) – 63 военнослужащих ВСУ погибли и 85 ранены; 25 овдбр – 59 военнослужащих ВСУ погибли и 79 ранены; 56 омпбр (отдельная мотопехотная бригада – ред.) – 75 военнослужащих ВСУ погибли и 99 ранены; 54 омбр – 116 военнослужащих ВСУ погибли и 121 ранены; 53 омбр – 225 военнослужащих ВСУ погибли, в том числе командир бригады, а также 211 ранены; 36 обрмп (бригада морской пехоты – ред.) – 197 военнослужащих ВСУ погибли и 202 ранены", - говорится в опубликованном в среду заявлении Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, украина
22:43 09.03.2022
 
Народная милиция ДНР сообщила о потерях в бригадах украинских войск

Народная милиция ДНР: 735 военных погибли в шести бригадах украинских войск

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в селе Рыбинское
Боец Народной милиции ДНР в селе Рыбинское - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ДНР в селе Рыбинское
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о потерях в шести бригадах украинских войск с момента начала Россией специальной военной операции на Украине: погибли 735 украинских военных и были ранены 797 человек.
"С начала проведения специальной военной операции потери противника составили: 95 одшбр (отдельная десантно-штурмовая бригада - ред.) – 63 военнослужащих ВСУ погибли и 85 ранены; 25 овдбр – 59 военнослужащих ВСУ погибли и 79 ранены; 56 омпбр (отдельная мотопехотная бригада – ред.) – 75 военнослужащих ВСУ погибли и 99 ранены; 54 омбр – 116 военнослужащих ВСУ погибли и 121 ранены; 53 омбр – 225 военнослужащих ВСУ погибли, в том числе командир бригады, а также 211 ранены; 36 обрмп (бригада морской пехоты – ред.) – 197 военнослужащих ВСУ погибли и 202 ранены", - говорится в опубликованном в среду заявлении Народной милиции ДНР.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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