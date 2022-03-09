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Посол США заявил, что не собирается уезжать из Москвы
Посол США заявил, что не собирается уезжать из Москвы - РИА Новости, 09.03.2022
Посол США заявил, что не собирается уезжать из Москвы
Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что не собирается уезжать из России, но это не значит, что его не могут выслать. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:13
2022-03-09T16:13
сша
россия
в мире
москва
джон салливан
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что не собирается уезжать из России, но это не значит, что его не могут выслать."Мы все еще здесь, мы работаем, я не планирую никуда уезжать", - сказал он в ходе брифинга. По его словам, однако, его "могут отправить домой, выслать".Посол подчеркнул, что планирует остаться в Москве и отметил, что посольство не занимается сейчас выдачей виз, но работы остается все равно много, а сотрудников мало.
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сша, россия, в мире, москва, джон салливан
15:13 09.03.2022 (обновлено: 16:13 09.03.2022)
 
Посол США заявил, что не собирается уезжать из Москвы

Посол США Салливан заявил, что не собирается уезжать из Москвы, но допустил свою высылку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что не собирается уезжать из России, но это не значит, что его не могут выслать.
"Мы все еще здесь, мы работаем, я не планирую никуда уезжать", - сказал он в ходе брифинга. По его словам, однако, его "могут отправить домой, выслать".
Посол подчеркнул, что планирует остаться в Москве и отметил, что посольство не занимается сейчас выдачей виз, но работы остается все равно много, а сотрудников мало.
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СШАРоссияВ миреМоскваДжон Салливан
 
 
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