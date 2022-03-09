https://ria.ru/20220309/posol-1777298006.html

Посол США заявил, что не собирается уезжать из Москвы

Посол США заявил, что не собирается уезжать из Москвы - РИА Новости, 09.03.2022

Посол США заявил, что не собирается уезжать из Москвы

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что не собирается уезжать из России, но это не значит, что его не могут выслать. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:13

2022-03-09T15:13

2022-03-09T16:13

сша

россия

в мире

москва

джон салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728203134_0:17:2869:1631_1920x0_80_0_0_c534ad8d2879a3bd6f6a66784ad04b05.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что не собирается уезжать из России, но это не значит, что его не могут выслать."Мы все еще здесь, мы работаем, я не планирую никуда уезжать", - сказал он в ходе брифинга. По его словам, однако, его "могут отправить домой, выслать".Посол подчеркнул, что планирует остаться в Москве и отметил, что посольство не занимается сейчас выдачей виз, но работы остается все равно много, а сотрудников мало.

https://ria.ru/20220127/posol-1769772200.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, в мире, москва, джон салливан