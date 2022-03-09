https://ria.ru/20220309/posevnaya-1777290523.html
Мишустин призвал провести посевную кампанию без сбоев
Мишустин призвал провести посевную кампанию без сбоев - РИА Новости, 09.03.2022
Мишустин призвал провести посевную кампанию без сбоев
Власти России поручили провести посевную кампанию без сбоев, для этого выделят дополнительные 25 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:41
2022-03-09T14:41
2022-03-09T15:11
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти России поручили провести посевную кампанию без сбоев, для этого выделят дополнительные 25 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства."Растет спрос на продовольствие и сельскохозяйственное сырье на мировых рынках. В этих условиях надо обеспечить аграриев всем необходимым для успешного проведения посевной - правительство выделит дополнительно 25 миллиардов рублей, и благодаря такому финансированию сельхозпроизводители смогут в текущем году привлечь краткосрочные кредиты по льготной ставке на общую сумму более 150 миллиардов рублей", - заявил Мишустин. Он отдельно попросил "министерство сельского хозяйства строго контролировать целевое и эффективное использование этих средств".Кроме того, глава кабмина сообщил, что "правительство продолжает оказывать помощь нашим сельхозпроизводителям, в ряде регионов - в Южном Федеральном округе, на Северном Кавказе - уже начались весенние полевые работы"."Важно, чтобы посевная кампания прошла без сбоев, мы для этого предусмотрели в бюджете субсидирование аграриям льготных кредитов на короткие сроки в размере свыше 10 миллиардов рублей. Однако потребности отрасли существенно больше, в том числе и за счет внешнего давления на нашу страну", - заявил премьер-министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, россия
14:41 09.03.2022 (обновлено: 15:11 09.03.2022)
Мишустин призвал провести посевную кампанию без сбоев
Премьер Мишустин: важно, чтобы посевная кампания прошла без сбоев
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти России поручили провести посевную кампанию без сбоев, для этого выделят дополнительные 25 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Растет спрос на продовольствие и сельскохозяйственное сырье на мировых рынках. В этих условиях надо обеспечить аграриев всем необходимым для успешного проведения посевной - правительство выделит дополнительно 25 миллиардов рублей, и благодаря такому финансированию сельхозпроизводители смогут в текущем году привлечь краткосрочные кредиты по льготной ставке на общую сумму более 150 миллиардов рублей", - заявил Мишустин. Он отдельно попросил "министерство сельского хозяйства строго контролировать целевое и эффективное использование этих средств".
Кроме того, глава кабмина сообщил, что "правительство продолжает оказывать помощь нашим сельхозпроизводителям, в ряде регионов - в Южном Федеральном округе, на Северном Кавказе
- уже начались весенние полевые работы".
"Важно, чтобы посевная кампания прошла без сбоев, мы для этого предусмотрели в бюджете субсидирование аграриям льготных кредитов на короткие сроки в размере свыше 10 миллиардов рублей. Однако потребности отрасли существенно больше, в том числе и за счет внешнего давления на нашу страну", - заявил премьер-министр.