https://ria.ru/20220309/polsha-1777231329.html

Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации

Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации - РИА Новости, 09.03.2022

Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации

Более 1,3 миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает польская Пограничная стража. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:04

2022-03-09T10:04

2022-03-09T10:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

польша

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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Более 1,3 миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает польская Пограничная стража."С 24 февраля с Украины в Польшу въехали 1,33 миллиона человек", - говорится в сообщении.По данным Погранстражи, среди беженцев 93% составляют граждане Украины, 1% - граждане Польши, а оставшиеся 6% - граждане почти ста различных государства.Также сообщается, что за сутки вторника польские пограничники оформили на въезд с Украины 125,8 тысячи человек, а с полуночи среды – уже 33,3 тысячи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/polsha-1777196796.html

https://ria.ru/20220309/aerodrom-1777206712.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

польша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, польша