https://ria.ru/20220309/polsha-1777231329.html
Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации
Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации - РИА Новости, 09.03.2022
Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации
Более 1,3 миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает польская Пограничная стража. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:04
2022-03-09T10:04
2022-03-09T10:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:77:3077:1807_1920x0_80_0_0_41512d5240708c79aa6ac707bf2dd825.jpg
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Более 1,3 миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает польская Пограничная стража."С 24 февраля с Украины в Польшу въехали 1,33 миллиона человек", - говорится в сообщении.По данным Погранстражи, среди беженцев 93% составляют граждане Украины, 1% - граждане Польши, а оставшиеся 6% - граждане почти ста различных государства.Также сообщается, что за сутки вторника польские пограничники оформили на въезд с Украины 125,8 тысячи человек, а с полуночи среды – уже 33,3 тысячи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220308/polsha-1777196796.html
https://ria.ru/20220309/aerodrom-1777206712.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_626bf01fde08b06018ea9bda8eb57d18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, польша
Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации
Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала российской спецоперации