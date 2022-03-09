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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/polsha-1777231329.html
Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации
Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации - РИА Новости, 09.03.2022
Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации
Более 1,3 миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает польская Пограничная стража. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:04
2022-03-09T10:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
польша
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Более 1,3 миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает польская Пограничная стража."С 24 февраля с Украины в Польшу въехали 1,33 миллиона человек", - говорится в сообщении.По данным Погранстражи, среди беженцев 93% составляют граждане Украины, 1% - граждане Польши, а оставшиеся 6% - граждане почти ста различных государства.Также сообщается, что за сутки вторника польские пограничники оформили на въезд с Украины 125,8 тысячи человек, а с полуночи среды – уже 33,3 тысячи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/polsha-1777196796.html
https://ria.ru/20220309/aerodrom-1777206712.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, польша
10:04 09.03.2022
 
Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала спецоперации

Более миллиона человек въехали из Украины в Польшу с начала российской спецоперации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Более 1,3 миллиона человек въехали в Польшу с Украины с начала российской спецоперации, сообщает польская Пограничная стража.
"С 24 февраля с Украины в Польшу въехали 1,33 миллиона человек", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 23:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Польша не может самостоятельно поставить истребители МиГ-29 Украине
По данным Погранстражи, среди беженцев 93% составляют граждане Украины, 1% - граждане Польши, а оставшиеся 6% - граждане почти ста различных государства.
Также сообщается, что за сутки вторника польские пограничники оформили на въезд с Украины 125,8 тысячи человек, а с полуночи среды – уже 33,3 тысячи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
02:22
Пентагон раскритиковал идею Польши помочь Украине самолетами
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинПольша
 
 
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