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Москвичам пообещали повышение температуры в выходные
Москвичам пообещали повышение температуры в выходные - РИА Новости, 09.03.2022
Москвичам пообещали повышение температуры в выходные
Морозы пойдут на убыль в выходные, дневная температура в Москве снова станет положительной, местами пройдут небольшие осадки, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:07
2022-03-09T11:11
общество
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Морозы пойдут на убыль в выходные, дневная температура в Москве снова станет положительной, местами пройдут небольшие осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в четверг в столице среднесуточная температура будет почти на 7 градусов ниже климатической нормы."В выходные морозы пойдут на убыль, потому что атмосферное давление немного понизится, и мы будем находиться между антициклонами. В субботу 12 числа при переменной облачности ночью без существенных осадков, а вот днем уже местами возможны небольшие осадки. Минимальная температура в субботу минус 8-10, по области до минус 13, а дневная температура будет положительной. В городе ноль - плюс 2, по области еще возможно сохранение слабого морозца", - рассказала Позднякова.Она отметила, что в воскресенье атмосферное давление останется выше нормы, но за счет того, что пройдет атмосферный фронт, погода будет облачная, в ночь еще возможен местами небольшой снежок, а днем небольшие осадки."Отрицательные температуры в ночные часы еще составят порядка минус 3-5 градусов в Москве, по области до минус 8. Дневная температура в городе будет положительной, по области до минус 2 градусов", - рассказала синоптик.По ее словам, в последующие дни повышение и ночной, и дневной температуры сохранится, и в начале следующий недели температура воздуха будет уже превышать климатическую норму на пару градусов.
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общество, москва, погода, татьяна позднякова
11:07 09.03.2022 (обновлено: 11:11 09.03.2022)
 
Москвичам пообещали повышение температуры в выходные

В московском метеобюро заявили, что в выходные морозы пойдут на убыль

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Морозы пойдут на убыль в выходные, дневная температура в Москве снова станет положительной, местами пройдут небольшие осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в четверг в столице среднесуточная температура будет почти на 7 градусов ниже климатической нормы.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Синоптики пообещали морозную погоду в Москве в среду
"В выходные морозы пойдут на убыль, потому что атмосферное давление немного понизится, и мы будем находиться между антициклонами. В субботу 12 числа при переменной облачности ночью без существенных осадков, а вот днем уже местами возможны небольшие осадки. Минимальная температура в субботу минус 8-10, по области до минус 13, а дневная температура будет положительной. В городе ноль - плюс 2, по области еще возможно сохранение слабого морозца", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в воскресенье атмосферное давление останется выше нормы, но за счет того, что пройдет атмосферный фронт, погода будет облачная, в ночь еще возможен местами небольшой снежок, а днем небольшие осадки.
"Отрицательные температуры в ночные часы еще составят порядка минус 3-5 градусов в Москве, по области до минус 8. Дневная температура в городе будет положительной, по области до минус 2 градусов", - рассказала синоптик.
По ее словам, в последующие дни повышение и ночной, и дневной температуры сохранится, и в начале следующий недели температура воздуха будет уже превышать климатическую норму на пару градусов.
 
ОбществоМоскваПогодаТатьяна Позднякова
 
 
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