https://ria.ru/20220309/pogoda-1777242575.html

Москвичам пообещали повышение температуры в выходные

Москвичам пообещали повышение температуры в выходные - РИА Новости, 09.03.2022

Москвичам пообещали повышение температуры в выходные

Морозы пойдут на убыль в выходные, дневная температура в Москве снова станет положительной, местами пройдут небольшие осадки, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:07

2022-03-09T11:07

2022-03-09T11:11

общество

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Морозы пойдут на убыль в выходные, дневная температура в Москве снова станет положительной, местами пройдут небольшие осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в четверг в столице среднесуточная температура будет почти на 7 градусов ниже климатической нормы."В выходные морозы пойдут на убыль, потому что атмосферное давление немного понизится, и мы будем находиться между антициклонами. В субботу 12 числа при переменной облачности ночью без существенных осадков, а вот днем уже местами возможны небольшие осадки. Минимальная температура в субботу минус 8-10, по области до минус 13, а дневная температура будет положительной. В городе ноль - плюс 2, по области еще возможно сохранение слабого морозца", - рассказала Позднякова.Она отметила, что в воскресенье атмосферное давление останется выше нормы, но за счет того, что пройдет атмосферный фронт, погода будет облачная, в ночь еще возможен местами небольшой снежок, а днем небольшие осадки."Отрицательные температуры в ночные часы еще составят порядка минус 3-5 градусов в Москве, по области до минус 8. Дневная температура в городе будет положительной, по области до минус 2 градусов", - рассказала синоптик.По ее словам, в последующие дни повышение и ночной, и дневной температуры сохранится, и в начале следующий недели температура воздуха будет уже превышать климатическую норму на пару градусов.

https://ria.ru/20220309/pogoda-1777216699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, погода, татьяна позднякова