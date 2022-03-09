https://ria.ru/20220309/pogoda-1777242575.html
Москвичам пообещали повышение температуры в выходные
Москвичам пообещали повышение температуры в выходные - РИА Новости, 09.03.2022
Москвичам пообещали повышение температуры в выходные
Морозы пойдут на убыль в выходные, дневная температура в Москве снова станет положительной, местами пройдут небольшие осадки, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:07
2022-03-09T11:07
2022-03-09T11:11
общество
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Морозы пойдут на убыль в выходные, дневная температура в Москве снова станет положительной, местами пройдут небольшие осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в четверг в столице среднесуточная температура будет почти на 7 градусов ниже климатической нормы."В выходные морозы пойдут на убыль, потому что атмосферное давление немного понизится, и мы будем находиться между антициклонами. В субботу 12 числа при переменной облачности ночью без существенных осадков, а вот днем уже местами возможны небольшие осадки. Минимальная температура в субботу минус 8-10, по области до минус 13, а дневная температура будет положительной. В городе ноль - плюс 2, по области еще возможно сохранение слабого морозца", - рассказала Позднякова.Она отметила, что в воскресенье атмосферное давление останется выше нормы, но за счет того, что пройдет атмосферный фронт, погода будет облачная, в ночь еще возможен местами небольшой снежок, а днем небольшие осадки."Отрицательные температуры в ночные часы еще составят порядка минус 3-5 градусов в Москве, по области до минус 8. Дневная температура в городе будет положительной, по области до минус 2 градусов", - рассказала синоптик.По ее словам, в последующие дни повышение и ночной, и дневной температуры сохранится, и в начале следующий недели температура воздуха будет уже превышать климатическую норму на пару градусов.
https://ria.ru/20220309/pogoda-1777216699.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, татьяна позднякова
11:07 09.03.2022 (обновлено: 11:11 09.03.2022)
Москвичам пообещали повышение температуры в выходные
В московском метеобюро заявили, что в выходные морозы пойдут на убыль
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Морозы пойдут на убыль в выходные, дневная температура в Москве снова станет положительной, местами пройдут небольшие осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в четверг в столице среднесуточная температура будет почти на 7 градусов ниже климатической нормы.
"В выходные морозы пойдут на убыль, потому что атмосферное давление немного понизится, и мы будем находиться между антициклонами. В субботу 12 числа при переменной облачности ночью без существенных осадков, а вот днем уже местами возможны небольшие осадки. Минимальная температура в субботу минус 8-10, по области до минус 13, а дневная температура будет положительной. В городе ноль - плюс 2, по области еще возможно сохранение слабого морозца", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в воскресенье атмосферное давление останется выше нормы, но за счет того, что пройдет атмосферный фронт, погода будет облачная, в ночь еще возможен местами небольшой снежок, а днем небольшие осадки.
"Отрицательные температуры в ночные часы еще составят порядка минус 3-5 градусов в Москве
, по области до минус 8. Дневная температура в городе будет положительной, по области до минус 2 градусов", - рассказала синоптик.
По ее словам, в последующие дни повышение и ночной, и дневной температуры сохранится, и в начале следующий недели температура воздуха будет уже превышать климатическую норму на пару градусов.