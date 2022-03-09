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Philip Morris сокращает производство в России
Philip Morris сокращает производство в России - РИА Новости, 09.03.2022
Philip Morris сокращает производство в России
Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:21
2022-03-09T17:21
экономика
россия
лондон
лозанна
philip morris international
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объемы производства из-за перебоев в цепочке поставок, сообщила компания."Philip Morris International сегодня объявляет о приостановке запланированных инвестиций в Российской Федерации, включая запуск всех новых продуктов, а также инвестиции в коммерческую, инновационную и производственную деятельность. PMI также активизировала свои планы по снижению объемов производственной деятельности в России на фоне продолжающихся перебоев в цепочке поставок и меняющейся нормативно-правовой базы", - говорится в сообщении.PMI уточнила, что продолжит поддерживать сотрудников в России и выплачивать им зарплату. Штат компании в РФ, исходя из данных PMI, составляет более 3200 сотрудников.Согласно сообщению, в 2021 году на Россию приходилось почти 10% от общего объема отгрузок PMI сигарет и продукции для устройств нагревания табака. В начале февраля PMI сообщала, что по итогам 2021 года сократила объем отгрузок сигарет и продукции для устройств нагревания табака в Россию на 0,5%, до 68,8 миллиарда единиц.История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris &amp; Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании - Marlboro, L&amp;M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament и другие.
https://ria.ru/20220309/heineken-1777238478.html
россия
лондон
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экономика, россия, лондон, лозанна, philip morris international
17:21 09.03.2022
 
Philip Morris сокращает производство в России

Производитель табачной продукции Philip Morris сокращает производство в России

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Продажа сигарет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объемы производства из-за перебоев в цепочке поставок, сообщила компания.
"Philip Morris International сегодня объявляет о приостановке запланированных инвестиций в Российской Федерации, включая запуск всех новых продуктов, а также инвестиции в коммерческую, инновационную и производственную деятельность. PMI также активизировала свои планы по снижению объемов производственной деятельности в России на фоне продолжающихся перебоев в цепочке поставок и меняющейся нормативно-правовой базы", - говорится в сообщении.
PMI уточнила, что продолжит поддерживать сотрудников в России и выплачивать им зарплату. Штат компании в РФ, исходя из данных PMI, составляет более 3200 сотрудников.
Согласно сообщению, в 2021 году на Россию приходилось почти 10% от общего объема отгрузок PMI сигарет и продукции для устройств нагревания табака. В начале февраля PMI сообщала, что по итогам 2021 года сократила объем отгрузок сигарет и продукции для устройств нагревания табака в Россию на 0,5%, до 68,8 миллиарда единиц.
История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament и другие.
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ЭкономикаРоссияЛондонЛозаннаPhilip Morris International
 
 
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