https://ria.ru/20220309/philipmorris-1777330032.html

Philip Morris сокращает производство в России

Philip Morris сокращает производство в России - РИА Новости, 09.03.2022

Philip Morris сокращает производство в России

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:21

2022-03-09T17:21

2022-03-09T17:21

экономика

россия

лондон

лозанна

philip morris international

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объемы производства из-за перебоев в цепочке поставок, сообщила компания."Philip Morris International сегодня объявляет о приостановке запланированных инвестиций в Российской Федерации, включая запуск всех новых продуктов, а также инвестиции в коммерческую, инновационную и производственную деятельность. PMI также активизировала свои планы по снижению объемов производственной деятельности в России на фоне продолжающихся перебоев в цепочке поставок и меняющейся нормативно-правовой базы", - говорится в сообщении.PMI уточнила, что продолжит поддерживать сотрудников в России и выплачивать им зарплату. Штат компании в РФ, исходя из данных PMI, составляет более 3200 сотрудников.Согласно сообщению, в 2021 году на Россию приходилось почти 10% от общего объема отгрузок PMI сигарет и продукции для устройств нагревания табака. В начале февраля PMI сообщала, что по итогам 2021 года сократила объем отгрузок сигарет и продукции для устройств нагревания табака в Россию на 0,5%, до 68,8 миллиарда единиц.История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament и другие.

https://ria.ru/20220309/heineken-1777238478.html

россия

лондон

лозанна

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, лондон, лозанна, philip morris international