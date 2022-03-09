Philip Morris сокращает производство в России
Производитель табачной продукции Philip Morris сокращает производство в России
Продажа сигарет
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объемы производства из-за перебоев в цепочке поставок, сообщила компания.
"Philip Morris International сегодня объявляет о приостановке запланированных инвестиций в Российской Федерации, включая запуск всех новых продуктов, а также инвестиции в коммерческую, инновационную и производственную деятельность. PMI также активизировала свои планы по снижению объемов производственной деятельности в России на фоне продолжающихся перебоев в цепочке поставок и меняющейся нормативно-правовой базы", - говорится в сообщении.
PMI уточнила, что продолжит поддерживать сотрудников в России и выплачивать им зарплату. Штат компании в РФ, исходя из данных PMI, составляет более 3200 сотрудников.
Согласно сообщению, в 2021 году на Россию приходилось почти 10% от общего объема отгрузок PMI сигарет и продукции для устройств нагревания табака. В начале февраля PMI сообщала, что по итогам 2021 года сократила объем отгрузок сигарет и продукции для устройств нагревания табака в Россию на 0,5%, до 68,8 миллиарда единиц.
История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament и другие.