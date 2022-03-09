18:42 09.03.2022 (обновлено: 19:23 09.03.2022)
Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине
Президент России Путин обсудил с канцлером ФРГ Шольцем ситуацию на Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса", — сказали там.
Также речь шла о вариантах политико-дипломатических усилий, направленных на ее разрешение, в том числе итогах третьего раунда переговоров с Киевом.
Добавляется, что президент России сообщил Шольцу о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков препятствовать безопасной эвакуации людей.
"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — отмечается в сообщении.
"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — отмечается в сообщении.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.