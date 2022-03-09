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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/peregovory-1777283346.html
Кулеба назвал ожидания от переговоров с Лавровым сдержанными
Кулеба назвал ожидания от переговоров с Лавровым сдержанными - РИА Новости, 09.03.2022
Кулеба назвал ожидания от переговоров с Лавровым сдержанными
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым проводит серьезную работу, чтобы переговоры... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:11
2022-03-09T14:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
дмитрий кулеба
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым проводит серьезную работу, чтобы переговоры прошли эффективно."Готовимся к переговорам с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, завтра они пройдут. Мы очень серьезную сейчас проводим работу, чтобы максимально эффективно их провести", - сказал Кулеба на брифинге."Откровенно скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанные, я не возлагаю на них больших надежд", - подчеркнул украинский министр."Наш интерес – это прекратить огонь, освободить наши территории. И третий пункт – это решение всех гуманитарных вопросов", - отметил Кулеба. По его словам, на эти переговоры он едет "с сильной позицией" и намерен "выжимать максимум в интересах Украины". "Что мы получим на выходе – это другой вопрос. Это зависит в том числе, с какими директивами едет на переговоры господин Лавров", - добавил Кулеба.Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила ранее, что на полях Анталийского дипломатического форума планируется встреча Лаврова и Кулебы с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/peregovory-1777226188.html
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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, сергей лавров, ситуация в днр и лнр
14:11 09.03.2022 (обновлено: 14:43 09.03.2022)
 
Кулеба назвал ожидания от переговоров с Лавровым сдержанными

Глава МИД Украины Кулеба назвал ожидания от переговоров с Лавровым сдержанными

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым проводит серьезную работу, чтобы переговоры прошли эффективно.
"Готовимся к переговорам с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, завтра они пройдут. Мы очень серьезную сейчас проводим работу, чтобы максимально эффективно их провести", - сказал Кулеба на брифинге.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
09:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Турции надеются на прогресс в переговорах Лаврова и Кулебы в Анталье
"Откровенно скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанные, я не возлагаю на них больших надежд", - подчеркнул украинский министр.
"Наш интерес – это прекратить огонь, освободить наши территории. И третий пункт – это решение всех гуманитарных вопросов", - отметил Кулеба. По его словам, на эти переговоры он едет "с сильной позицией" и намерен "выжимать максимум в интересах Украины". "Что мы получим на выходе – это другой вопрос. Это зависит в том числе, с какими директивами едет на переговоры господин Лавров", - добавил Кулеба.
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила ранее, что на полях Анталийского дипломатического форума планируется встреча Лаврова и Кулебы с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 02:53
Кулеба обсудил с Боррелем усиление санкций против России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДмитрий КулебаСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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