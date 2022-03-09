https://ria.ru/20220309/peregovory-1777215630.html

СМИ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом

СМИ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом - РИА Новости, 09.03.2022

СМИ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом

Белый дом "безуспешно" пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с "де-факто" лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:33

2022-03-09T07:33

2022-03-09T08:39

в мире

россия

абу-даби

сша

владимир путин

опек

вооруженные силы рф

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774909287_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_0343522b6530a21f67e54d5f1d1c7fc1.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Белый дом "безуспешно" пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с "де-факто" лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока Вашингтон пытается укрепить международную поддержку противостояния России и сдержать рост цен на нефть, сообщает газета Wall Street Journal.Однако принц и шейх на прошлой неделе поговорили с президентом России Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, отмечает газета.По данным издания, ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются наращивать добычу нефти и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.По словам должностных лиц, Абу-Даби и Эр-Рияд обеспокоены "сдержанной" реакцией США на ракетные удары, предпринимаемые хуситами в Йемене, и возрождением иранского ядерного соглашения, которое якобы не учитывает их озабоченности в сфере безопасности. Саудовская Аравия также хочет, чтобы Вашингтон предоставил наследному принцу юридический иммунитет, поскольку в США ему грозит ряд судебных исков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/pereboi-1777186893.html

https://ria.ru/20220309/neft-1777209132.html

россия

абу-даби

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, абу-даби, сша, владимир путин, опек, вооруженные силы рф, джо байден, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), абдулла бен зайед аль-нахьян, москва