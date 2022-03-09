07:33 09.03.2022 (обновлено: 08:39 09.03.2022)
СМИ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом
WSJ: ОАЭ и Саудовская Аравия отказались от контактов с Байденом по вопросу энергопоставок
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Белый дом "безуспешно" пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с "де-факто" лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока Вашингтон пытается укрепить международную поддержку противостояния России и сдержать рост цен на нефть, сообщает газета Wall Street Journal.
"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед оба отказались говорить с Байденом", — говорится в сообщении издания, которое ссылается на должностных лиц.
Однако принц и шейх на прошлой неделе поговорили с президентом России Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, отмечает газета.
По данным издания, ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются наращивать добычу нефти и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.
По словам должностных лиц, Абу-Даби и Эр-Рияд обеспокоены "сдержанной" реакцией США на ракетные удары, предпринимаемые хуситами в Йемене, и возрождением иранского ядерного соглашения, которое якобы не учитывает их озабоченности в сфере безопасности. Саудовская Аравия также хочет, чтобы Вашингтон предоставил наследному принцу юридический иммунитет, поскольку в США ему грозит ряд судебных исков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.