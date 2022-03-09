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СМИ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом
СМИ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом - РИА Новости, 09.03.2022
СМИ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом
Белый дом "безуспешно" пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с "де-факто" лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:33
2022-03-09T08:39
в мире
россия
абу-даби
сша
владимир путин
опек
вооруженные силы рф
джо байден
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Белый дом "безуспешно" пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с "де-факто" лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока Вашингтон пытается укрепить международную поддержку противостояния России и сдержать рост цен на нефть, сообщает газета Wall Street Journal.Однако принц и шейх на прошлой неделе поговорили с президентом России Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, отмечает газета.По данным издания, ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются наращивать добычу нефти и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.По словам должностных лиц, Абу-Даби и Эр-Рияд обеспокоены "сдержанной" реакцией США на ракетные удары, предпринимаемые хуситами в Йемене, и возрождением иранского ядерного соглашения, которое якобы не учитывает их озабоченности в сфере безопасности. Саудовская Аравия также хочет, чтобы Вашингтон предоставил наследному принцу юридический иммунитет, поскольку в США ему грозит ряд судебных исков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, абу-даби, сша, владимир путин, опек, вооруженные силы рф, джо байден, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), абдулла бен зайед аль-нахьян, москва
07:33 09.03.2022 (обновлено: 08:39 09.03.2022)
 
СМИ: лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом

WSJ: ОАЭ и Саудовская Аравия отказались от контактов с Байденом по вопросу энергопоставок

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Белый дом "безуспешно" пытался организовать телефонные разговоры президента США Джо Байдена с "де-факто" лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, пока Вашингтон пытается укрепить международную поддержку противостояния России и сдержать рост цен на нефть, сообщает газета Wall Street Journal.

"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед оба отказались говорить с Байденом", — говорится в сообщении издания, которое ссылается на должностных лиц.

Однако принц и шейх на прошлой неделе поговорили с президентом России Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, отмечает газета.
По данным издания, ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются наращивать добычу нефти и придерживаются плана, одобренного ОПЕК и группой производителей, возглавляемых Россией.
По словам должностных лиц, Абу-Даби и Эр-Рияд обеспокоены "сдержанной" реакцией США на ракетные удары, предпринимаемые хуситами в Йемене, и возрождением иранского ядерного соглашения, которое якобы не учитывает их озабоченности в сфере безопасности. Саудовская Аравия также хочет, чтобы Вашингтон предоставил наследному принцу юридический иммунитет, поскольку в США ему грозит ряд судебных исков.
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По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреРоссияАбу-ДабиСШАВладимир ПутинОПЕКВооруженные силы РФДжо БайденМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Абдулла бен Зайед аль-НахьянМосква
 
 
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