https://ria.ru/20220309/pepsico-1777200498.html

PepsiCo прекратит продажу напитков в России

PepsiCo прекратит продажу напитков в России - РИА Новости, 09.03.2022

PepsiCo прекратит продажу напитков в России

PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков на территории России, говорится в заявлении на официальном сайте компании. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T00:20

2022-03-09T00:20

2022-03-09T01:46

в мире

санкции в отношении россии

pepsico, inc.

россия

москва

экономика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151025/49/1510254987_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6b6715a785fbd6eac6355a18afdf6671.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков на территории России, говорится в заявлении на официальном сайте компании.В компании отметили, что приняли решение приостановить капиталовложение в Российской Федерации.Подчеркивается, что PepsiCo не откажется от продажи молока и детского питания на территории страны из-за соответствующей "обязанности".Компания также заявила о приостановке своей деятельности на Украине для обеспечения безопасности сотрудников и их семей.Как ранее писала американская газета WSJ, PepsiCo не хочет покидать Россию и занимается изучением разных вариантов ведения дел в стране.PepsiCo Inc. является владельцем таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве.

https://ria.ru/20220308/coca-cola-1777198843.html

https://ria.ru/20220308/starbucks-1777195742.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, санкции в отношении россии, pepsico, inc., россия, москва, экономика, украина