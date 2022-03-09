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PepsiCo прекратит продажу напитков в России
PepsiCo прекратит продажу напитков в России - РИА Новости, 09.03.2022
PepsiCo прекратит продажу напитков в России
PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков на территории России, говорится в заявлении на официальном сайте компании. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T00:20
2022-03-09T01:46
в мире
санкции в отношении россии
pepsico, inc.
россия
москва
экономика
украина
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков на территории России, говорится в заявлении на официальном сайте компании.В компании отметили, что приняли решение приостановить капиталовложение в Российской Федерации.Подчеркивается, что PepsiCo не откажется от продажи молока и детского питания на территории страны из-за соответствующей "обязанности".Компания также заявила о приостановке своей деятельности на Украине для обеспечения безопасности сотрудников и их семей.Как ранее писала американская газета WSJ, PepsiCo не хочет покидать Россию и занимается изучением разных вариантов ведения дел в стране.PepsiCo Inc. является владельцем таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве.
https://ria.ru/20220308/coca-cola-1777198843.html
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в мире, санкции в отношении россии, pepsico, inc., россия, москва, экономика, украина
00:20 09.03.2022 (обновлено: 01:46 09.03.2022)
 
PepsiCo прекратит продажу напитков в России

Компания PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗавод PepsiCo
Завод PepsiCo - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Завод PepsiCo. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков на территории России, говорится в заявлении на официальном сайте компании.
"Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda", — сообщили в PepsiCo.
В компании отметили, что приняли решение приостановить капиталовложение в Российской Федерации.
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Coca-Cola приостанавливает деятельность в России
Подчеркивается, что PepsiCo не откажется от продажи молока и детского питания на территории страны из-за соответствующей "обязанности".
Компания также заявила о приостановке своей деятельности на Украине для обеспечения безопасности сотрудников и их семей.
Как ранее писала американская газета WSJ, PepsiCo не хочет покидать Россию и занимается изучением разных вариантов ведения дел в стране.
PepsiCo Inc. является владельцем таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве.
Сеть кофеен Starbucks - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 23:12
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В миреСанкции в отношении РоссииPepsiCo, Inc.РоссияМоскваЭкономикаУкраина
 
 
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