00:20 09.03.2022 (обновлено: 01:46 09.03.2022)
PepsiCo прекратит продажу напитков в России
Компания PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России
Завод PepsiCo. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков на территории России, говорится в заявлении на официальном сайте компании.
"Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda", — сообщили в PepsiCo.
В компании отметили, что приняли решение приостановить капиталовложение в Российской Федерации.
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Подчеркивается, что PepsiCo не откажется от продажи молока и детского питания на территории страны из-за соответствующей "обязанности".
Компания также заявила о приостановке своей деятельности на Украине для обеспечения безопасности сотрудников и их семей.
Как ранее писала американская газета WSJ, PepsiCo не хочет покидать Россию и занимается изучением разных вариантов ведения дел в стране.
PepsiCo Inc. является владельцем таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве.
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