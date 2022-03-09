https://ria.ru/20220309/pentagon-1777380110.html
Пентагон назвал систему ПВО альтернативой истребителям для Украины
Пентагон назвал систему ПВО альтернативой истребителям для Украины - РИА Новости, 09.03.2022
Пентагон назвал систему ПВО альтернативой истребителям для Украины
Альтернативой передачи Украине польских МиГ-29 может стать отправка систем ПВО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T23:48
2022-03-09T23:48
2022-03-09T23:54
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Альтернативой передачи Украине польских МиГ-29 может стать отправка систем ПВО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Альтернативные варианты здесь - работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине. Мы проводим дискуссии со многими странами об этом", - сказал Кирби журналистам.
https://ria.ru/20220309/psaki-1777376495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша
23:48 09.03.2022 (обновлено: 23:54 09.03.2022)
Пентагон назвал систему ПВО альтернативой истребителям для Украины
Пентагон назвал отправку систем ПВО альтернативой истребителям для Украины