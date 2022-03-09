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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/pentagon-1777380110.html
Пентагон назвал систему ПВО альтернативой истребителям для Украины
Пентагон назвал систему ПВО альтернативой истребителям для Украины - РИА Новости, 09.03.2022
Пентагон назвал систему ПВО альтернативой истребителям для Украины
Альтернативой передачи Украине польских МиГ-29 может стать отправка систем ПВО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T23:48
2022-03-09T23:54
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Альтернативой передачи Украине польских МиГ-29 может стать отправка систем ПВО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Альтернативные варианты здесь - работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине. Мы проводим дискуссии со многими странами об этом", - сказал Кирби журналистам.
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украина, в мире, сша
23:48 09.03.2022 (обновлено: 23:54 09.03.2022)
 
Пентагон назвал систему ПВО альтернативой истребителям для Украины

Пентагон назвал отправку систем ПВО альтернативой истребителям для Украины

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Альтернативой передачи Украине польских МиГ-29 может стать отправка систем ПВО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Альтернативные варианты здесь - работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине. Мы проводим дискуссии со многими странами об этом", - сказал Кирби журналистам.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 22:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Псаки: отправка самолетов на Украину с базы США не в интересах Вашингтона
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреСША
 
 
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