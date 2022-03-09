https://ria.ru/20220309/pentagon-1777380110.html

Пентагон назвал систему ПВО альтернативой истребителям для Украины

Пентагон назвал систему ПВО альтернативой истребителям для Украины - РИА Новости, 09.03.2022

Пентагон назвал систему ПВО альтернативой истребителям для Украины

Альтернативой передачи Украине польских МиГ-29 может стать отправка систем ПВО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T23:48

2022-03-09T23:48

2022-03-09T23:54

украина

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Альтернативой передачи Украине польских МиГ-29 может стать отправка систем ПВО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Альтернативные варианты здесь - работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине. Мы проводим дискуссии со многими странами об этом", - сказал Кирби журналистам.

https://ria.ru/20220309/psaki-1777376495.html

украина

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, в мире, сша