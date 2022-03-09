Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/patogeny-1777215481.html
Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине
Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине
Заявления Госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:25
2022-03-09T10:06
в мире
виктория нуланд
киев
сша
вашингтон (город)
вооруженные силы рф
министерство обороны сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заявления Госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов из России, считает посол России в США Анатолий Антонов.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.Согласно данным посла, в ходе спецоперации на Украине ВС России вскрыли факты экстренной зачистки "киевским режимом" следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: "возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней".Как отмечает Антонов, заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины, является Пентагон.
https://ria.ru/20220309/pretenzii-1777213805.html
киев
сша
вашингтон (город)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:213:2048:1749_1920x0_80_0_0_51b7e3376b9917a61355b90b0c4c2bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктория нуланд, киев, сша, вашингтон (город), вооруженные силы рф, министерство обороны сша, россия, москва, анатолий антонов
07:25 09.03.2022 (обновлено: 10:06 09.03.2022)
 
Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине

Посол России Антонов заявил о страхе США быть уличенными в нарушении конвенции о биооружии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заявления Госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов из России, считает посол России в США Анатолий Антонов.

"Заявления представителя Госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", — говорится в ответах Антонова на вопросы СМИ.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
Согласно данным посла, в ходе спецоперации на Украине ВС России вскрыли факты экстренной зачистки "киевским режимом" следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: "возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней".
Как отмечает Антонов, заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины, является Пентагон.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
06:47
Посольство в США потребовало прекратить гонения на россиян
 
В миреВиктория НуландКиевСШАВашингтон (город)Вооруженные силы РФМинистерство обороны СШАРоссияМоскваАнатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала