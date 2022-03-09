https://ria.ru/20220309/patogeny-1777215481.html

Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине

Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине

Заявления Госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:25

2022-03-09T07:25

2022-03-09T10:06

в мире

виктория нуланд

киев

сша

вашингтон (город)

вооруженные силы рф

министерство обороны сша

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заявления Госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов из России, считает посол России в США Анатолий Антонов.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.Согласно данным посла, в ходе спецоперации на Украине ВС России вскрыли факты экстренной зачистки "киевским режимом" следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: "возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней".Как отмечает Антонов, заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины, является Пентагон.

https://ria.ru/20220309/pretenzii-1777213805.html

киев

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вашингтон (город)

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Никита Стома

в мире, виктория нуланд, киев, сша, вашингтон (город), вооруженные силы рф, министерство обороны сша, россия, москва, анатолий антонов