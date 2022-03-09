https://ria.ru/20220309/patogeny-1777215481.html
Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине
Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине
Заявления Госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:25
2022-03-09T07:25
2022-03-09T10:06
в мире
виктория нуланд
киев
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вашингтон (город)
вооруженные силы рф
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россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заявления Госдепа США о биолабораториях на Украине свидетельствуют о том, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на объектах патогенов в руки экспертов из России, считает посол России в США Анатолий Антонов.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.Согласно данным посла, в ходе спецоперации на Украине ВС России вскрыли факты экстренной зачистки "киевским режимом" следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: "возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней".Как отмечает Антонов, заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины, является Пентагон.
https://ria.ru/20220309/pretenzii-1777213805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, виктория нуланд, киев, сша, вашингтон (город), вооруженные силы рф, министерство обороны сша, россия, москва, анатолий антонов
07:25 09.03.2022 (обновлено: 10:06 09.03.2022)
Антонов рассказал, чего США боятся в ситуации на Украине
Посол России Антонов заявил о страхе США быть уличенными в нарушении конвенции о биооружии