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Ростуризм обновил рекомендации для застрявших за рубежом россиян
Ростуризм обновил рекомендации для застрявших за рубежом россиян - РИА Новости, 09.03.2022
Ростуризм обновил рекомендации для застрявших за рубежом россиян
Ростуризм скорректировал рекомендации по способам возвращения в Россию для застрявших за границей путешественников. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:08
2022-03-09T16:08
2022-03-09T16:08
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
авиасообщение
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туризм
туристы
советы
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ростуризм скорректировал рекомендации по способам возвращения в Россию для застрявших за границей путешественников. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила глава ведомства Зарина Догузова.В обновленной памятке перечислены все возможные варианты маршрутов на 9 марта. Один из таких — самолетом через третьи страны: Алжир, Армению, Узбекистан, Турцию, ОАЭ, Сербию, Катар, Казахстан, Марокко.Можно добраться и по земле, например, на автобусе через Эстонию, Латвию, Финляндию, Польшу и Беларусь. Есть комбинированные маршруты, включающие и самолет, и автобус. Еще один вариант — поезд: в Москву составы ходят из Калининграда и Минска, в Санкт-Петербург — из Хельсинки и Калининграда.Кроме того, в памятке указано, какие документы здоровья — ПЦР, экспресс-тест на антиген, сертификат о вакцинации — понадобятся в каждом виде транспорта."Организованных туристов мы просим быть на связи с представителями туроператоров, чтобы оперативно узнавать обо всех изменениях и рейсах", — отметила Догузова. Самостоятельным путешественникам она порекомендовала обратиться в авиакомпанию: она вернет деньги либо предложит вариант стыковочного возвратного маршрута.По всем возникающим вопросам туристы могут обратиться на бесплатную горячую линию по телефону: 8 (800) 200-34-11, напомнила глава ведомства.Памятка с рекомендациями была выпущена Ростуризмом в начале марта: в ней изложены оптимальные маршруты возвращения на родину для путешественников, которые не хотят ждать вывозных рейсов из-за рубежа и имеют возможность вернуться самостоятельно.
https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, авиасообщение, новости - туризм, туризм, туристы, советы
Ростуризм обновил рекомендации для застрявших за рубежом россиян
Ростуризм скорректировал памятку с вариантами маршрутов возвращения в Россию
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ростуризм скорректировал рекомендации по способам возвращения в Россию для застрявших за границей путешественников. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
В обновленной памятке перечислены все возможные варианты маршрутов на 9 марта. Один из таких — самолетом через третьи страны: Алжир, Армению, Узбекистан, Турцию, ОАЭ, Сербию, Катар, Казахстан, Марокко.
Можно добраться и по земле, например, на автобусе через Эстонию, Латвию, Финляндию, Польшу и Беларусь. Есть комбинированные маршруты, включающие и самолет, и автобус. Еще один вариант — поезд: в Москву составы ходят из Калининграда и Минска, в Санкт-Петербург — из Хельсинки и Калининграда.
Кроме того, в памятке указано, какие документы здоровья — ПЦР, экспресс-тест на антиген, сертификат о вакцинации — понадобятся в каждом виде транспорта.
"Организованных туристов мы просим быть на связи с представителями туроператоров, чтобы оперативно узнавать обо всех изменениях и рейсах", — отметила Догузова. Самостоятельным путешественникам она порекомендовала обратиться в авиакомпанию: она вернет деньги либо предложит вариант стыковочного возвратного маршрута.
По всем возникающим вопросам туристы могут обратиться на бесплатную горячую линию по телефону: 8 (800) 200-34-11, напомнила глава ведомства.
Памятка с рекомендациями была выпущена
Ростуризмом в начале марта: в ней изложены оптимальные маршруты возвращения на родину для путешественников, которые не хотят ждать вывозных рейсов из-за рубежа и имеют возможность вернуться самостоятельно.