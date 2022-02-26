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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220226/turisty-1775247914.html
Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, находящихся за границей
Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, находящихся за границей - РИА Новости, 26.02.2022
Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, находящихся за границей
Российским туристам, которые находятся в зарубежных странах, где закрыто воздушное сообщение с РФ, необходимо зарегистрироваться в приложении "Зарубежный... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:48
2022-02-26T13:48
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российским туристам, которые находятся в зарубежных странах, где закрыто воздушное сообщение с РФ, необходимо зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник", сообщили в пресс-службе Ростуризма.Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, которые сейчас находятся за границей. Памятка касается стран Европы, где из-за санкций Евросоюза могут или начались остановки полетов в Россию, а также из-за закрытия аэропортов и воздушного пространства на юге России.Ростуризм рекомендует организованным туристам в случае нахождения на отдыхе за границей и возвращения домой через закрытые аэропорты обращаться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения, а также зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник". Уточняется, что самостоятельным туристам необходимо обратиться в представительства авиакомпаний и консульства России в зарубежных государствах. При нахождении на отдыхе в регионах России, где были временно закрыты аэропорты, Ростуризм также рекомендует организованным туристам обратиться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения."В настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты маршрутов возвращения туристов", - уточняется в памятке.Самостоятельным туристам, находящимся на отдыхе на юге России, также необходимо обратиться в представительства авиакомпаний и отелей, где они проживают."В настоящее время Минтрансом РФ ведётся работа по организации дополнительных железнодорожных, автобусных и авиамаршрутов", - сообщает Ростуризм.Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства.
https://ria.ru/20220226/aviabilety-1775109758.html
https://ria.ru/20220226/polety-1775225393.html
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новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), евросоюз, европа
13:48 26.02.2022
 
Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, находящихся за границей

Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, находящихся в Европе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажиры в аэропорту
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российским туристам, которые находятся в зарубежных странах, где закрыто воздушное сообщение с РФ, необходимо зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник", сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, которые сейчас находятся за границей. Памятка касается стран Европы, где из-за санкций Евросоюза могут или начались остановки полетов в Россию, а также из-за закрытия аэропортов и воздушного пространства на юге России.
Ростуризм рекомендует организованным туристам в случае нахождения на отдыхе за границей и возвращения домой через закрытые аэропорты обращаться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения, а также зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник". Уточняется, что самостоятельным туристам необходимо обратиться в представительства авиакомпаний и консульства России в зарубежных государствах. При нахождении на отдыхе в регионах России, где были временно закрыты аэропорты, Ростуризм также рекомендует организованным туристам обратиться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения.
"В настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты маршрутов возвращения туристов", - уточняется в памятке.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
13:00Туризм
Названы условия вынужденного возврата билетов у разных авиакомпаний
Самостоятельным туристам, находящимся на отдыхе на юге России, также необходимо обратиться в представительства авиакомпаний и отелей, где они проживают.
"В настоящее время Минтрансом РФ ведётся работа по организации дополнительных железнодорожных, автобусных и авиамаршрутов", - сообщает Ростуризм.
Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства.
Самолет авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
10:29
S7 проработает облет закрытых воздушных пространств
Опубликовано: Влада Копылова
 
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