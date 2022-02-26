https://ria.ru/20220226/turisty-1775247914.html

Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, находящихся за границей

Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, находящихся за границей - РИА Новости, 26.02.2022

Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, находящихся за границей

Российским туристам, которые находятся в зарубежных странах, где закрыто воздушное сообщение с РФ, необходимо зарегистрироваться в приложении "Зарубежный... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:48

2022-02-26T13:48

2022-02-26T13:48

туризм

новости - туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

евросоюз

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751175304_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_8259bc50ba5189559d2c5563c1a1fe8a.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российским туристам, которые находятся в зарубежных странах, где закрыто воздушное сообщение с РФ, необходимо зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник", сообщили в пресс-службе Ростуризма.Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, которые сейчас находятся за границей. Памятка касается стран Европы, где из-за санкций Евросоюза могут или начались остановки полетов в Россию, а также из-за закрытия аэропортов и воздушного пространства на юге России.Ростуризм рекомендует организованным туристам в случае нахождения на отдыхе за границей и возвращения домой через закрытые аэропорты обращаться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения, а также зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник". Уточняется, что самостоятельным туристам необходимо обратиться в представительства авиакомпаний и консульства России в зарубежных государствах. При нахождении на отдыхе в регионах России, где были временно закрыты аэропорты, Ростуризм также рекомендует организованным туристам обратиться к туроператорам для урегулирования маршрута возвращения."В настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты маршрутов возвращения туристов", - уточняется в памятке.Самостоятельным туристам, находящимся на отдыхе на юге России, также необходимо обратиться в представительства авиакомпаний и отелей, где они проживают."В настоящее время Минтрансом РФ ведётся работа по организации дополнительных железнодорожных, автобусных и авиамаршрутов", - сообщает Ростуризм.Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства.

https://ria.ru/20220226/aviabilety-1775109758.html

https://ria.ru/20220226/polety-1775225393.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), евросоюз, европа