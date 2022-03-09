Россия направит в ОЗХО документы о возможной провокации Киева с химоружием
Постпред Шульгин: Россия направит в ОЗХО документы о возможной провокации Киева с химоружием
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия направит в Организацию по запрещению химического оружия документы о возможной провокации Киева с применением химического оружия на Украине, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия. По его словам, ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. Как отметил Конашенков, по словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке.
"Применительно к тому, что мы сейчас видим на Украине, вот эти планы, опасения, что будет химическая провокация. Дело очень серьезное. Мы сегодня или в крайнем случае завтра утром направим документы в технический секретариат, попросим присвоить им гриф национального документа России на проходящей сейчас в Гааге 99-й сессии подсовета, и распространим эту информацию среди всех государств-участников ОЗХО. Посмотрим, как в данной ситуации откликнется технический секретариат", - сказал Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".
Шульгин также добавил, что российская сторона рассказала членам ОЗХО о провокации на экспериментальном ядерном реакторе в Харькове, которая также может готовится украинской стороной.
По его словам, Россия будет рассчитывать на адекватную реакцию на российские документы.