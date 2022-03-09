https://ria.ru/20220309/otstavka-1777281682.html
В Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной, заявил Песков
В Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной, заявил Песков - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной, заявил Песков
В Кремле ничего не известно о слухах про якобы отставку главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, президент России Владимир Путин неоднократно давал оценки работе... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:00
2022-03-09T14:00
2022-03-09T14:00
политика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_0:0:2233:1256_1920x0_80_0_0_ca0300a0f14c9be1c51342ea222a4cd8.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле ничего не известно о слухах про якобы отставку главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, президент России Владимир Путин неоднократно давал оценки работе регулятора, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли в Кремле о якобы поданном заявлении об отставке Эльвиры Набиуллиной с поста главы ЦБ и как президент оценивает работу Центробанка.Ранее Песков заявлял, что Путин неоднократно высоко оценивал работу Центробанка в целом и его главы Эльвиры Набиуллиной в частности.
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775601749.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_210:0:2039:1372_1920x0_80_0_0_12d6a586a778990ac7ffe054f6e4ad45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика, дмитрий песков
В Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной, заявил Песков
Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной