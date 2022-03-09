https://ria.ru/20220309/otstavka-1777281682.html

В Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной, заявил Песков

В Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной, заявил Песков - РИА Новости, 09.03.2022

В Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной, заявил Песков

В Кремле ничего не известно о слухах про якобы отставку главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, президент России Владимир Путин неоднократно давал оценки работе... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:00

2022-03-09T14:00

2022-03-09T14:00

политика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_0:0:2233:1256_1920x0_80_0_0_ca0300a0f14c9be1c51342ea222a4cd8.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле ничего не известно о слухах про якобы отставку главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, президент России Владимир Путин неоднократно давал оценки работе регулятора, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли в Кремле о якобы поданном заявлении об отставке Эльвиры Набиуллиной с поста главы ЦБ и как президент оценивает работу Центробанка.Ранее Песков заявлял, что Путин неоднократно высоко оценивал работу Центробанка в целом и его главы Эльвиры Набиуллиной в частности.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775601749.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика, дмитрий песков