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В Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной, заявил Песков
В Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной, заявил Песков - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной, заявил Песков
В Кремле ничего не известно о слухах про якобы отставку главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, президент России Владимир Путин неоднократно давал оценки работе... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:00
2022-03-09T14:00
политика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле ничего не известно о слухах про якобы отставку главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, президент России Владимир Путин неоднократно давал оценки работе регулятора, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли в Кремле о якобы поданном заявлении об отставке Эльвиры Набиуллиной с поста главы ЦБ и как президент оценивает работу Центробанка.Ранее Песков заявлял, что Путин неоднократно высоко оценивал работу Центробанка в целом и его главы Эльвиры Набиуллиной в частности.
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политика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика, дмитрий песков
14:00 09.03.2022
 
В Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной, заявил Песков

Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной

© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / ЦБ РФ
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле ничего не известно о слухах про якобы отставку главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, президент России Владимир Путин неоднократно давал оценки работе регулятора, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли в Кремле о якобы поданном заявлении об отставке Эльвиры Набиуллиной с поста главы ЦБ и как президент оценивает работу Центробанка.
Ранее Песков заявлял, что Путин неоднократно высоко оценивал работу Центробанка в целом и его главы Эльвиры Набиуллиной в частности.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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ПолитикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаДмитрий Песков
 
 
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