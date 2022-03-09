https://ria.ru/20220309/oplata-1777239188.html

В ФНПР напомнили о необходимости выплат сотрудникам уходящих компаний

В ФНПР напомнили о необходимости выплат сотрудникам уходящих компаний - РИА Новости, 09.03.2022

В ФНПР напомнили о необходимости выплат сотрудникам уходящих компаний

Компании, которые принимают решение приостановить деятельность в России, должны оплачивать сотрудникам это время как простой, заявил РИА Новости зампредседателя РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:51

2022-03-09T10:51

2022-03-09T10:51

россия

general electric

икеа

the coca-cola company

в мире

экономика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Компании, которые принимают решение приостановить деятельность в России, должны оплачивать сотрудникам это время как простой, заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков."Конечно, это простой называется, люди находятся в простое (по вине работодателя - ред.). И поэтому все выплаты, которые должны быть по трудовому кодексу", - сказал Шершуков, отвечая на вопрос о том, обязаны ли компании оплачивать сотрудникам простой в случае приостановления деятельности в РФ.Ряд иностранных компаний ранее сообщили о приостановке своей деятельности в РФ. В их числе Starbucks, Coca-Cola, General Electric, ИКЕА и другие.

https://ria.ru/20220308/krym-1777183927.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, general electric, икеа, the coca-cola company, в мире, экономика