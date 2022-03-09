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В ФНПР напомнили о необходимости выплат сотрудникам уходящих компаний
В ФНПР напомнили о необходимости выплат сотрудникам уходящих компаний - РИА Новости, 09.03.2022
В ФНПР напомнили о необходимости выплат сотрудникам уходящих компаний
Компании, которые принимают решение приостановить деятельность в России, должны оплачивать сотрудникам это время как простой, заявил РИА Новости зампредседателя РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:51
2022-03-09T10:51
россия
general electric
икеа
the coca-cola company
в мире
экономика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Компании, которые принимают решение приостановить деятельность в России, должны оплачивать сотрудникам это время как простой, заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков."Конечно, это простой называется, люди находятся в простое (по вине работодателя - ред.). И поэтому все выплаты, которые должны быть по трудовому кодексу", - сказал Шершуков, отвечая на вопрос о том, обязаны ли компании оплачивать сотрудникам простой в случае приостановления деятельности в РФ.Ряд иностранных компаний ранее сообщили о приостановке своей деятельности в РФ. В их числе Starbucks, Coca-Cola, General Electric, ИКЕА и другие.
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россия, general electric, икеа, the coca-cola company, в мире, экономика
10:51 09.03.2022
 
В ФНПР напомнили о необходимости выплат сотрудникам уходящих компаний

ФНПР: приостанавливающие работу в России компании должны оплатить сотрудникам простой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБаннер магазина Ikea в Москве
Баннер магазина Ikea в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Баннер магазина Ikea в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Компании, которые принимают решение приостановить деятельность в России, должны оплачивать сотрудникам это время как простой, заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
"Конечно, это простой называется, люди находятся в простое (по вине работодателя - ред.). И поэтому все выплаты, которые должны быть по трудовому кодексу", - сказал Шершуков, отвечая на вопрос о том, обязаны ли компании оплачивать сотрудникам простой в случае приостановления деятельности в РФ.
Ряд иностранных компаний ранее сообщили о приостановке своей деятельности в РФ. В их числе Starbucks, Coca-Cola, General Electric, ИКЕА и другие.
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