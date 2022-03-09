12:33 09.03.2022 (обновлено: 15:07 09.03.2022)
Операция России на Украине идет строго по плану, заявили в МИД
МИД России заявил, что в задачи операции на Украине не входит свержение власти
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащие России на территории Запорожской атомной электростанции
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Военная спецоперация России на Украине идет строго по плану, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Продолжает осуществляться специальная военная операция вооруженных сил <...> она идет строго по намеченному плану", — сказала она.
При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что операция не направлена против мирного населения.
"В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти", — добавила Захарова.
Она отметила, что параллельно с Киевом ведутся переговоры, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие и сопротивление украинской армии.
По ее словам, за это время с просьбой об эвакуации в Россию обратилось около двух миллионов человек, из них 140 тысяч уже удалось вывезти.
"К сожалению, на практике договоренности зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперед", — заявила Захарова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.