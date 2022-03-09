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ООН призвала отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций
ООН призвала отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций - РИА Новости, 10.03.2022
ООН призвала отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций
Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил о недопустимости двусторонних санкций, которые могут навредить... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-09T23:58
2022-03-10T01:11
в мире
оон
россия
санкции в отношении россии
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ООН, 9 мар — РИА Новости. Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил о недопустимости двусторонних санкций, которые могут навредить обычным гражданам.Это заявление прозвучало на фоне ограничительных мер против российской стороны. В частности, представителю генсека организации задали вопрос о вероятном воздействии двусторонних санкций на поставки вакцин от COVID-19 из России.Как признался спикер, он не уверен, что достаточно осведомлен о воздействии двусторонних ограничительных мер на экспорт вакцин.
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в мире, оон, россия, санкции в отношении россии
23:58 09.03.2022 (обновлено: 01:11 10.03.2022)
 
ООН призвала отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций

Представитель ООН Дюжаррик призвал отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 9 мар — РИА Новости. Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил о недопустимости двусторонних санкций, которые могут навредить обычным гражданам.
Это заявление прозвучало на фоне ограничительных мер против российской стороны. В частности, представителю генсека организации задали вопрос о вероятном воздействии двусторонних санкций на поставки вакцин от COVID-19 из России.
"Наша принципиальная позиция всегда была, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам. Это наша позиция", — высказался Дюжаррик.
Как признался спикер, он не уверен, что достаточно осведомлен о воздействии двусторонних ограничительных мер на экспорт вакцин.
 
В миреООНРоссияСанкции в отношении России
 
 
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