23:58 09.03.2022 (обновлено: 01:11 10.03.2022)
ООН призвала отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций
Представитель ООН Дюжаррик призвал отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 9 мар — РИА Новости. Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил о недопустимости двусторонних санкций, которые могут навредить обычным гражданам.
Это заявление прозвучало на фоне ограничительных мер против российской стороны. В частности, представителю генсека организации задали вопрос о вероятном воздействии двусторонних санкций на поставки вакцин от COVID-19 из России.
"Наша принципиальная позиция всегда была, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам. Это наша позиция", — высказался Дюжаррик.
Как признался спикер, он не уверен, что достаточно осведомлен о воздействии двусторонних ограничительных мер на экспорт вакцин.