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ООН призвала отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций

ООН призвала отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций - РИА Новости, 10.03.2022

ООН призвала отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил о недопустимости двусторонних санкций, которые могут навредить... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-09T23:58

2022-03-09T23:58

2022-03-10T01:11

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санкции в отношении россии

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ООН, 9 мар — РИА Новости. Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил о недопустимости двусторонних санкций, которые могут навредить обычным гражданам.Это заявление прозвучало на фоне ограничительных мер против российской стороны. В частности, представителю генсека организации задали вопрос о вероятном воздействии двусторонних санкций на поставки вакцин от COVID-19 из России.Как признался спикер, он не уверен, что достаточно осведомлен о воздействии двусторонних ограничительных мер на экспорт вакцин.

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, оон, россия, санкции в отношении россии