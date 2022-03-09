https://ria.ru/20220309/oon-1777372596.html

ООН не может подтвердить информацию о разработках в биолабораториях Украины

ООН не может подтвердить информацию о разработках в биолабораториях Украины - РИА Новости, 09.03.2022

ООН не может подтвердить информацию о разработках в биолабораториях Украины

ООН не обладает информацией, которая бы подтверждала сообщения о том, что Киев реализовывал военно-биологические программы в биолабораториях на своей... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T22:11

2022-03-09T22:11

2022-03-09T22:11

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ООН, 9 мар – РИА Новости. ООН не обладает информацией, которая бы подтверждала сообщения о том, что Киев реализовывал военно-биологические программы в биолабораториях на своей территории, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."На данный момент у нас нет информации, которая бы подтверждала эти сообщения или обвинения по поводу лабораторий такого типа". – сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос."Наши коллеги в ВОЗ, которые работали с правительством Украины, заявили, что они не в курсе какой-либо деятельности украинского правительства, которая бы не соответствовала их международным обязательствам, в том числе по химическому или биологическому оружию", – добавил он.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220309/uran-1777306314.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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