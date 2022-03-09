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ООН не может подтвердить информацию о разработках в биолабораториях Украины
ООН не может подтвердить информацию о разработках в биолабораториях Украины - РИА Новости, 09.03.2022
ООН не может подтвердить информацию о разработках в биолабораториях Украины
ООН не обладает информацией, которая бы подтверждала сообщения о том, что Киев реализовывал военно-биологические программы в биолабораториях на своей... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T22:11
2022-03-09T22:11
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ООН, 9 мар – РИА Новости. ООН не обладает информацией, которая бы подтверждала сообщения о том, что Киев реализовывал военно-биологические программы в биолабораториях на своей территории, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."На данный момент у нас нет информации, которая бы подтверждала эти сообщения или обвинения по поводу лабораторий такого типа". – сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос."Наши коллеги в ВОЗ, которые работали с правительством Украины, заявили, что они не в курсе какой-либо деятельности украинского правительства, которая бы не соответствовала их международным обязательствам, в том числе по химическому или биологическому оружию", – добавил он.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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в мире, россия, украина, оон, воз
22:11 09.03.2022
 
ООН не может подтвердить информацию о разработках в биолабораториях Украины

ООН не имеет данных для подтверждения сообщений о разработках в биолабораториях на Украине

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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ООН, 9 мар – РИА Новости. ООН не обладает информацией, которая бы подтверждала сообщения о том, что Киев реализовывал военно-биологические программы в биолабораториях на своей территории, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"На данный момент у нас нет информации, которая бы подтверждала эти сообщения или обвинения по поводу лабораторий такого типа". – сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос.
"Наши коллеги в ВОЗ, которые работали с правительством Украины, заявили, что они не в курсе какой-либо деятельности украинского правительства, которая бы не соответствовала их международным обязательствам, в том числе по химическому или биологическому оружию", – добавил он.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Энергоблок - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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