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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/oon-1777279871.html
В Кремле прокомментировали данные ООН по потерям на Украине
В Кремле прокомментировали данные ООН по потерям на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле прокомментировали данные ООН по потерям на Украине
В Кремле видят данные ООН по потерям на Украине, но не знают, насколько они достоверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:53
2022-03-09T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле видят данные ООН по потерям на Украине, но не знают, насколько они достоверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1 335 жертв среди гражданского населения страны -&nbsp; 474 убитых и 861 раненого."Конечно, в условиях продолжения этой специальной операции, в условиях того, что, вы знаете, многие города блокированы, оттуда не выпускают людей - все вот эти нацбаты - очень сложно понимать картину окончательную о возможных потерях. Безусловно, всю информацию, которая идет по линии ООН, мы видим. Она вся докладывается, но мы не знаем, насколько она может соответствовать реальному положению дел", - сказал Песков, комментируя данные Управления Верховного комиссара ООН.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, оон, украина, дмитрий песков, россия
13:53 09.03.2022
 
В Кремле прокомментировали данные ООН по потерям на Украине

Песков: в Кремле видят данные ООН по потерям на Украине, но не знают об их достоверности

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле видят данные ООН по потерям на Украине, но не знают, насколько они достоверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1 335 жертв среди гражданского населения страны -  474 убитых и 861 раненого.
"Конечно, в условиях продолжения этой специальной операции, в условиях того, что, вы знаете, многие города блокированы, оттуда не выпускают людей - все вот эти нацбаты - очень сложно понимать картину окончательную о возможных потерях. Безусловно, всю информацию, которая идет по линии ООН, мы видим. Она вся докладывается, но мы не знаем, насколько она может соответствовать реальному положению дел", - сказал Песков, комментируя данные Управления Верховного комиссара ООН.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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