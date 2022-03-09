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В Кремле прокомментировали данные ООН по потерям на Украине
В Кремле прокомментировали данные ООН по потерям на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле прокомментировали данные ООН по потерям на Украине
В Кремле видят данные ООН по потерям на Украине, но не знают, насколько они достоверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:53
2022-03-09T13:53
2022-03-09T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле видят данные ООН по потерям на Украине, но не знают, насколько они достоверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1 335 жертв среди гражданского населения страны - 474 убитых и 861 раненого."Конечно, в условиях продолжения этой специальной операции, в условиях того, что, вы знаете, многие города блокированы, оттуда не выпускают людей - все вот эти нацбаты - очень сложно понимать картину окончательную о возможных потерях. Безусловно, всю информацию, которая идет по линии ООН, мы видим. Она вся докладывается, но мы не знаем, насколько она может соответствовать реальному положению дел", - сказал Песков, комментируя данные Управления Верховного комиссара ООН.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, украина, дмитрий песков, россия
В Кремле прокомментировали данные ООН по потерям на Украине
Песков: в Кремле видят данные ООН по потерям на Украине, но не знают об их достоверности