https://ria.ru/20220309/oon-1777279871.html

В Кремле прокомментировали данные ООН по потерям на Украине

В Кремле прокомментировали данные ООН по потерям на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

В Кремле прокомментировали данные ООН по потерям на Украине

В Кремле видят данные ООН по потерям на Украине, но не знают, насколько они достоверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:53

2022-03-09T13:53

2022-03-09T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле видят данные ООН по потерям на Украине, но не знают, насколько они достоверны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1 335 жертв среди гражданского населения страны - 474 убитых и 861 раненого."Конечно, в условиях продолжения этой специальной операции, в условиях того, что, вы знаете, многие города блокированы, оттуда не выпускают людей - все вот эти нацбаты - очень сложно понимать картину окончательную о возможных потерях. Безусловно, всю информацию, которая идет по линии ООН, мы видим. Она вся докладывается, но мы не знаем, насколько она может соответствовать реальному положению дел", - сказал Песков, комментируя данные Управления Верховного комиссара ООН.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, оон, украина, дмитрий песков, россия