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В ДНР заявили о ранении трех мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ

В ДНР заявили о ранении трех мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.03.2022

В ДНР заявили о ранении трех мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ

Три мирных жителя с территорий, ранее освобожденных Народной милицией Донецкой народной республики, получили ранения в результате обстрела со стороны украинских РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:00

2022-03-09T09:00

2022-03-09T09:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Три мирных жителя с территорий, ранее освобожденных Народной милицией Донецкой народной республики, получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным представительства, пострадали двое мужчин 1971 и 2003 г.р., а также женщина 62 лет.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия