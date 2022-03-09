https://ria.ru/20220309/nuland-1777201312.html
Нуланд призвала Китай не занимать нейтралитет в ситуации на Украине
Нуланд призвала Китай не занимать нейтралитет в ситуации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Нуланд призвала Китай не занимать нейтралитет в ситуации на Украине
Запад убеждает власти Китая в том, что нейтралитет в отношении конфликта на Украине — не вариант, и у них есть возможность сыграть лидирующую роль в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T00:37
2022-03-09T00:37
2022-03-09T00:37
в мире
сша
виктория нуланд
китай
украина
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Запад убеждает власти Китая в том, что нейтралитет в отношении конфликта на Украине — не вариант, и у них есть возможность сыграть лидирующую роль в урегулировании, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."У них есть возможность сыграть лидирующую роль здесь, и мы призываем их это сделать", — добавила Нуланд.
https://ria.ru/20220309/kitay-1777201064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, виктория нуланд, китай, украина
Нуланд призвала Китай не занимать нейтралитет в ситуации на Украине
Нуланд: Запад настаивает, что Китай не может занимать нейтралитет в ситуации на Украине