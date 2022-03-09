https://ria.ru/20220309/nuland-1777201312.html

Нуланд призвала Китай не занимать нейтралитет в ситуации на Украине

Нуланд призвала Китай не занимать нейтралитет в ситуации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

Нуланд призвала Китай не занимать нейтралитет в ситуации на Украине

Запад убеждает власти Китая в том, что нейтралитет в отношении конфликта на Украине — не вариант, и у них есть возможность сыграть лидирующую роль в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T00:37

2022-03-09T00:37

2022-03-09T00:37

в мире

сша

виктория нуланд

китай

украина

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Запад убеждает власти Китая в том, что нейтралитет в отношении конфликта на Украине — не вариант, и у них есть возможность сыграть лидирующую роль в урегулировании, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."У них есть возможность сыграть лидирующую роль здесь, и мы призываем их это сделать", — добавила Нуланд.

https://ria.ru/20220309/kitay-1777201064.html

сша

китай

украина

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Никита Брыкин

в мире, сша, виктория нуланд, китай, украина