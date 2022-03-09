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Нуланд призвала Китай не занимать нейтралитет в ситуации на Украине
Нуланд призвала Китай не занимать нейтралитет в ситуации на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Нуланд призвала Китай не занимать нейтралитет в ситуации на Украине
Запад убеждает власти Китая в том, что нейтралитет в отношении конфликта на Украине — не вариант, и у них есть возможность сыграть лидирующую роль в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T00:37
2022-03-09T00:37
в мире
сша
виктория нуланд
китай
украина
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Запад убеждает власти Китая в том, что нейтралитет в отношении конфликта на Украине — не вариант, и у них есть возможность сыграть лидирующую роль в урегулировании, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."У них есть возможность сыграть лидирующую роль здесь, и мы призываем их это сделать", — добавила Нуланд.
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в мире, сша, виктория нуланд, китай, украина
00:37 09.03.2022
 
Нуланд призвала Китай не занимать нейтралитет в ситуации на Украине

Нуланд: Запад настаивает, что Китай не может занимать нейтралитет в ситуации на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Запад убеждает власти Китая в том, что нейтралитет в отношении конфликта на Украине — не вариант, и у них есть возможность сыграть лидирующую роль в урегулировании, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Я думаю, вы знаете, что канцлер (Германии Олаф) Шольц и президент (Франции Эммануэль) Макрон говорили сегодня с (председателем КНР) Си Цзиньпином, чтобы убедить китайцев в том, что нейтралитет здесь не вариант", — сказала она в ходе слушаний в конгрессе.
"У них есть возможность сыграть лидирующую роль здесь, и мы призываем их это сделать", — добавила Нуланд.
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