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Нуланд признала наличие объектов биоисследований на Украине
Нуланд признала наличие объектов биоисследований на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Нуланд признала наличие объектов биоисследований на Украине
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T00:14
2022-03-09T09:54
в мире
мария захарова
сша
украина
россия
мид кнр
виктория нуланд
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.Во время слушаний в сенате Нуланд спросили, есть ли на Украине химическое или биологическое оружие.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
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в мире, мария захарова, сша, украина, россия, мид кнр, виктория нуланд
00:14 09.03.2022 (обновлено: 09:54 09.03.2022)
 
Нуланд признала наличие объектов биоисследований на Украине

Замгоссекретаря США Нуланд признала наличие на Украине американских биолабораторий

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
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Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
Во время слушаний в сенате Нуланд спросили, есть ли на Украине химическое или биологическое оружие.
"Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил", — ответила Нуланд.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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В миреМария ЗахароваСШАУкраинаРоссияМИД КНРВиктория Нуланд
 
 
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