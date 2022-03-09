https://ria.ru/20220309/nuland-1777200166.html

Нуланд признала наличие объектов биоисследований на Украине

Нуланд признала наличие объектов биоисследований на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

Нуланд признала наличие объектов биоисследований на Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T00:14

2022-03-09T00:14

2022-03-09T09:54

в мире

мария захарова

сша

украина

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мид кнр

виктория нуланд

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.Во время слушаний в сенате Нуланд спросили, есть ли на Украине химическое или биологическое оружие.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220308/konflikt-1777197672.html

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украина

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Никита Брыкин

в мире, мария захарова, сша, украина, россия, мид кнр, виктория нуланд