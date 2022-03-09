https://ria.ru/20220309/netanyakhu-1777332671.html

Нетаньяху заразился коронавирусом

Нетаньяху заразился коронавирусом - РИА Новости, 09.03.2022

Нетаньяху заразился коронавирусом

Лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заразился коронавирусом, сообщает новостной портал Walla. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:31

2022-03-09T17:31

2022-03-09T17:31

распространение коронавируса

в мире

нафтали беннет

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

биньямин нетаньяху

израиль

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заразился коронавирусом, сообщает новостной портал Walla.Как пишет портал, ПЦР-тест 72-летнего Нетаньяху показал положительный результат. Отмечается, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и "следует инструкциям"."Полного и скорейшего выздоровления Биньямину Нетаньяху. Выздоравливай", - написал в Twitter премьер-министр Нафтали Беннет.Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид присоединился к пожеланиям скорейшего выздоровления, отметив, что "здоровье важнее всего".

https://ria.ru/20220220/izrail-1773934570.html

израиль

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нафтали беннет, яир лапид (министр иностранных дел израиля), биньямин нетаньяху, израиль, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы