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Нетаньяху заразился коронавирусом
Нетаньяху заразился коронавирусом - РИА Новости, 09.03.2022
Нетаньяху заразился коронавирусом
Лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заразился коронавирусом, сообщает новостной портал Walla. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:31
2022-03-09T17:31
2022-03-09T17:31
распространение коронавируса
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заразился коронавирусом, сообщает новостной портал Walla.Как пишет портал, ПЦР-тест 72-летнего Нетаньяху показал положительный результат. Отмечается, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и "следует инструкциям"."Полного и скорейшего выздоровления Биньямину Нетаньяху. Выздоравливай", - написал в Twitter премьер-министр Нафтали Беннет.Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид присоединился к пожеланиям скорейшего выздоровления, отметив, что "здоровье важнее всего".
https://ria.ru/20220220/izrail-1773934570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нафтали беннет, яир лапид (министр иностранных дел израиля), биньямин нетаньяху, израиль, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
Нетаньяху заразился коронавирусом
Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заразился коронавирусом