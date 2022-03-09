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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Нетаньяху заразился коронавирусом
Нетаньяху заразился коронавирусом - РИА Новости, 09.03.2022
Нетаньяху заразился коронавирусом
Лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заразился коронавирусом, сообщает новостной портал Walla. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:31
2022-03-09T17:31
распространение коронавируса
в мире
нафтали беннет
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
биньямин нетаньяху
израиль
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заразился коронавирусом, сообщает новостной портал Walla.Как пишет портал, ПЦР-тест 72-летнего Нетаньяху показал положительный результат. Отмечается, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и "следует инструкциям"."Полного и скорейшего выздоровления Биньямину Нетаньяху. Выздоравливай", - написал в Twitter премьер-министр Нафтали Беннет.Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид присоединился к пожеланиям скорейшего выздоровления, отметив, что "здоровье важнее всего".
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в мире, нафтали беннет, яир лапид (министр иностранных дел израиля), биньямин нетаньяху, израиль, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
17:31 09.03.2022
 
Нетаньяху заразился коронавирусом

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заразился коронавирусом

© REUTERS / Pool / Abir SultanБывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Pool / Abir Sultan
Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заразился коронавирусом, сообщает новостной портал Walla.
Как пишет портал, ПЦР-тест 72-летнего Нетаньяху показал положительный результат. Отмечается, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и "следует инструкциям".
"Полного и скорейшего выздоровления Биньямину Нетаньяху. Выздоравливай", - написал в Twitter премьер-министр Нафтали Беннет.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид присоединился к пожеланиям скорейшего выздоровления, отметив, что "здоровье важнее всего".
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Распространение коронавирусаВ миреНафтали БеннетЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Биньямин НетаньяхуИзраильКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирусы
 
 
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