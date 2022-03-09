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https://ria.ru/20220309/neft-1777307014.html
Аналитики предсказали подъем цен на нефть до 240 долларов за баррель к лету
Аналитики предсказали подъем цен на нефть до 240 долларов за баррель к лету - РИА Новости, 09.03.2022
Аналитики предсказали подъем цен на нефть до 240 долларов за баррель к лету
Стоимость марки Brent подскочит до 240 долларов за баррель к лету, если остальные страны Запада вслед за США введут аналогичное эмбарго на российскую нефть,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:58
2022-03-09T15:59
экономика
цены на нефть
сша
россия
brent
джозеф "бо" байден
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Стоимость марки Brent подскочит до 240 долларов за баррель к лету, если остальные страны Запада вслед за США введут аналогичное эмбарго на российскую нефть, считают эксперты аналитической компании Rystad Energy.Президент США Джозеф Байден 8 марта подписал указ о запрете на импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ), угля, а также ряд нефтепродуктов из России. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. Также Канада заявляла о планах запретить импорт российской нефти, хотя в ее случае это заявление было скорее просто символичным."Цены на нефть могут летом достичь 240 долларов за баррель в худшем сценарии, если западные страны введут массовые санкции в отношении экспорта российской нефти", - говорится в обзоре Rystad.Аналитики агентства поясняют, что при вводе аналогичного США запрета на российскую нефть со стороны других западных стран на рынке образуется "дыра" размером 4,3 миллиона баррелей в сутки. Этот объем просто невозможно быстро заменить другими источниками поставок."Если к апрелю 2022 года экспорт российской нефти на "Запад" в размере 4,3 миллиона баррелей в сутки будет остановлен, а Китай и Индия сохранят текущие объемы импорта, то Brent к лету подорожает до 240 долларов за баррель, что разрушит спрос", - считают в Rystad."Этот коллапс, связанный с дефицитом нефти, станет крупнейшим со времен войны в Персидском заливе 1990 года, когда цены на нефть удвоились", - заключают эксперты. Они полагают, что стоимость нефти в 240 долларов за баррель спровоцирует глобальную рецессию, а сами цены "самоуничтожатся" из-за деградации спроса всего за несколько месяцев и резко упадут.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, brent, джозеф "бо" байден
15:58 09.03.2022 (обновлено: 15:59 09.03.2022)
 
Аналитики предсказали подъем цен на нефть до 240 долларов за баррель к лету

Rystad Energy: цена нефти марки Brent может подскочить до 240 долларов за баррель к лету

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Стоимость марки Brent подскочит до 240 долларов за баррель к лету, если остальные страны Запада вслед за США введут аналогичное эмбарго на российскую нефть, считают эксперты аналитической компании Rystad Energy.
Президент США Джозеф Байден 8 марта подписал указ о запрете на импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ), угля, а также ряд нефтепродуктов из России. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. Также Канада заявляла о планах запретить импорт российской нефти, хотя в ее случае это заявление было скорее просто символичным.
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"Цены на нефть могут летом достичь 240 долларов за баррель в худшем сценарии, если западные страны введут массовые санкции в отношении экспорта российской нефти", - говорится в обзоре Rystad.
Аналитики агентства поясняют, что при вводе аналогичного США запрета на российскую нефть со стороны других западных стран на рынке образуется "дыра" размером 4,3 миллиона баррелей в сутки. Этот объем просто невозможно быстро заменить другими источниками поставок.
"Если к апрелю 2022 года экспорт российской нефти на "Запад" в размере 4,3 миллиона баррелей в сутки будет остановлен, а Китай и Индия сохранят текущие объемы импорта, то Brent к лету подорожает до 240 долларов за баррель, что разрушит спрос", - считают в Rystad.
"Этот коллапс, связанный с дефицитом нефти, станет крупнейшим со времен войны в Персидском заливе 1990 года, когда цены на нефть удвоились", - заключают эксперты. Они полагают, что стоимость нефти в 240 долларов за баррель спровоцирует глобальную рецессию, а сами цены "самоуничтожатся" из-за деградации спроса всего за несколько месяцев и резко упадут.
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