В Турции прокомментировали запрет США на импорт нефти из России
Минэнерго Турции: запрет США на импорт нефти из России плохо отразится на других странах
Добыча нефти
ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Ограничения США на импорт нефти из России окажут пагубное воздействие в том числе на другие страны и регионы, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"На самом деле, мне неизвестно, какое воздействие окажет это решение… Однако все предыдущие санкции США, в том числе санкции против Ирана, больно били по рынкам и региону, в том числе по Турции. У этих санкций будет некоторый сопутствующий эффект на другие страны и регионы", - сказал Байрактар на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
Как отметил высокопоставленный турецкий чиновник, его страна заинтересована в стабильном рынке энергоносителей.
"Нам необходимо, чтобы наши экономики росли. И я не думаю, что данное решение каким-то образом будет способствовать достижению этой цели", - указал замминистра энергетики Турции.
Президент США Джо Байден во вторник подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Параллельно с этим о намерении со временем сократить импорт российских энергоносителей также заявили ряд европейских стран. Также на фоне ситуации вокруг Украине западные государства ввели несколько пакетов жестких экономических санкций против РФ.
В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.