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В Турции прокомментировали запрет США на импорт нефти из России
В Турции прокомментировали запрет США на импорт нефти из России - РИА Новости, 09.03.2022
В Турции прокомментировали запрет США на импорт нефти из России
Ограничения США на импорт нефти из России окажут пагубное воздействие в том числе на другие страны и регионы, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:21
2022-03-09T09:21
россия
турция
сша
опек
хьюстон
мохаммед баркиндо
экономика
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ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Ограничения США на импорт нефти из России окажут пагубное воздействие в том числе на другие страны и регионы, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар."На самом деле, мне неизвестно, какое воздействие окажет это решение… Однако все предыдущие санкции США, в том числе санкции против Ирана, больно били по рынкам и региону, в том числе по Турции. У этих санкций будет некоторый сопутствующий эффект на другие страны и регионы", - сказал Байрактар на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.Как отметил высокопоставленный турецкий чиновник, его страна заинтересована в стабильном рынке энергоносителей."Нам необходимо, чтобы наши экономики росли. И я не думаю, что данное решение каким-то образом будет способствовать достижению этой цели", - указал замминистра энергетики Турции.Президент США Джо Байден во вторник подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Параллельно с этим о намерении со временем сократить импорт российских энергоносителей также заявили ряд европейских стран. Также на фоне ситуации вокруг Украине западные государства ввели несколько пакетов жестких экономических санкций против РФ.В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
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россия
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сша
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россия, турция, сша, опек, хьюстон, мохаммед баркиндо, экономика, александр новак, джо байден
09:21 09.03.2022
 
В Турции прокомментировали запрет США на импорт нефти из России

Минэнерго Турции: запрет США на импорт нефти из России плохо отразится на других странах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Ограничения США на импорт нефти из России окажут пагубное воздействие в том числе на другие страны и регионы, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"На самом деле, мне неизвестно, какое воздействие окажет это решение… Однако все предыдущие санкции США, в том числе санкции против Ирана, больно били по рынкам и региону, в том числе по Турции. У этих санкций будет некоторый сопутствующий эффект на другие страны и регионы", - сказал Байрактар на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 20:12
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent до 105 долларов за баррель
Как отметил высокопоставленный турецкий чиновник, его страна заинтересована в стабильном рынке энергоносителей.
"Нам необходимо, чтобы наши экономики росли. И я не думаю, что данное решение каким-то образом будет способствовать достижению этой цели", - указал замминистра энергетики Турции.
Президент США Джо Байден во вторник подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Параллельно с этим о намерении со временем сократить импорт российских энергоносителей также заявили ряд европейских стран. Также на фоне ситуации вокруг Украине западные государства ввели несколько пакетов жестких экономических санкций против РФ.
В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
 
РоссияТурцияСШАОПЕКХьюстонМохаммед БаркиндоЭкономикаАлександр НовакДжо Байден
 
 
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