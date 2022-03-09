https://ria.ru/20220309/neft-1777224306.html

В Турции прокомментировали запрет США на импорт нефти из России

В Турции прокомментировали запрет США на импорт нефти из России - РИА Новости, 09.03.2022

В Турции прокомментировали запрет США на импорт нефти из России

Ограничения США на импорт нефти из России окажут пагубное воздействие в том числе на другие страны и регионы, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:21

2022-03-09T09:21

2022-03-09T09:21

россия

турция

сша

опек

хьюстон

мохаммед баркиндо

экономика

александр новак

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ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Ограничения США на импорт нефти из России окажут пагубное воздействие в том числе на другие страны и регионы, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар."На самом деле, мне неизвестно, какое воздействие окажет это решение… Однако все предыдущие санкции США, в том числе санкции против Ирана, больно били по рынкам и региону, в том числе по Турции. У этих санкций будет некоторый сопутствующий эффект на другие страны и регионы", - сказал Байрактар на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.Как отметил высокопоставленный турецкий чиновник, его страна заинтересована в стабильном рынке энергоносителей."Нам необходимо, чтобы наши экономики росли. И я не думаю, что данное решение каким-то образом будет способствовать достижению этой цели", - указал замминистра энергетики Турции.Президент США Джо Байден во вторник подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Параллельно с этим о намерении со временем сократить импорт российских энергоносителей также заявили ряд европейских стран. Также на фоне ситуации вокруг Украине западные государства ввели несколько пакетов жестких экономических санкций против РФ.В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.

https://ria.ru/20220308/neft-1777182626.html

россия

турция

сша

хьюстон

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, сша, опек, хьюстон, мохаммед баркиндо, экономика, александр новак, джо байден