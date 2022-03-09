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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220309/neft-1777222477.html
Цены на нефть марки Brent выросли до 130,62 доллара за баррель
Цены на нефть марки Brent выросли до 130,62 доллара за баррель - РИА Новости, 09.03.2022
Цены на нефть марки Brent выросли до 130,62 доллара за баррель
Мировые цены на нефть в среду утром растут на 2% в связи с ожиданиями её недопоставок на рынок из России, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:09
2022-03-09T09:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
сша
россия
brent
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром растут на 2% в связи с ожиданиями её недопоставок на рынок из России, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.24 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,06%, до 130,62 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,63%, до 125,72 доллара.Опасения по поводу перебоев поставок нефти из-за санкций против РФ поддерживает котировки нефти на максимальных уровнях с 2008 года. Россия - один из крупнейших нефтедобытчиков в мире.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.США импортировали из РФ более 670 тысяч баррелей в день нефти и нефтепродуктов в прошлом году, свидетельствуют данные американского минэнерго. Как обращают внимание аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, США должны найти способ компенсировать этот импорт торговлей с другими странами.Инвесторы также обращают внимание на статистику Американского института нефти (API), опубликованную в ночь на среду. Согласно данным института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 марта выросли на 2,8 миллиона баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут снижение запасов на 0,7 миллиона баррелей.
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экономика, цены на нефть, сша, россия, brent
09:09 09.03.2022
 
Цены на нефть марки Brent выросли до 130,62 доллара за баррель

Цены на нефть марки Brent выросли на два процента, до 130,62 доллара за баррель

© AP Photo / Charlie RiedelНефтяная насосная станция
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Нефтяная насосная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром растут на 2% в связи с ожиданиями её недопоставок на рынок из России, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,06%, до 130,62 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,63%, до 125,72 доллара.
Опасения по поводу перебоев поставок нефти из-за санкций против РФ поддерживает котировки нефти на максимальных уровнях с 2008 года. Россия - один из крупнейших нефтедобытчиков в мире.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
США импортировали из РФ более 670 тысяч баррелей в день нефти и нефтепродуктов в прошлом году, свидетельствуют данные американского минэнерго. Как обращают внимание аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, США должны найти способ компенсировать этот импорт торговлей с другими странами.
Инвесторы также обращают внимание на статистику Американского института нефти (API), опубликованную в ночь на среду. Согласно данным института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 марта выросли на 2,8 миллиона баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут снижение запасов на 0,7 миллиона баррелей.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
08:00
Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияBrent
 
 
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