Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/neft-1777218805.html
США попытаются развалить соглашение ОПЕК+, считает эксперт
США попытаются развалить соглашение ОПЕК+, считает эксперт - РИА Новости, 09.03.2022
США попытаются развалить соглашение ОПЕК+, считает эксперт
США, отказавшись от нефти и нефтепродуктов из России, постараются развалить сделку ОПЕК+, направленную на контроль уровня добычи в странах ОПЕК и не входящих в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T08:25
2022-03-09T08:25
экономика
цены на нефть
владимир путин
джо байден
иран
россия
сша
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777180713_0:553:2463:1938_1920x0_80_0_0_3bc79595fa585fd9ca88106ed4e7039e.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США, отказавшись от нефти и нефтепродуктов из России, постараются развалить сделку ОПЕК+, направленную на контроль уровня добычи в странах ОПЕК и не входящих в организацию государств, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России."США сейчас будут предпринимать большие усилия для того, чтобы убедить производителей, ту же Венесуэлу, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, увеличить поставки. Я думаю, они постараются развалить соглашение ОПЕК +, насколько это возможно. Хотя Саудовской Аравии пока это не выгодно, и она, прямо скажем, пока не торопится принимать какие-либо решения. Но, я полагаю, давление на нее будет довольно серьезным", - считает Белогорьев.Эксперт пояснил, что хотя поставки российской нефти в США не являются существенными, а американский президент Джо Байден не ожидает таких же мер от Европы, происходящее все равно сказывается на предложении со стороны России. Образовалась проблема бойкота уже не на уровне государств, а на уровне отдельных компаний, владельцев судов и страховых организаций. "Все то, что мы наблюдаем последние недели, очевидно, только усугубится после этого решения США. В этом смысле, будут, конечно, потери в спросе (на российскую нефть - ред.), они уже ощутимы", - заключает он.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 миллиона баррелей в сутки.При этом не все страны альянса справляются с текущими темпами увеличения добычи из-за нехватки свободных мощностей. А нефтяная промышленность Ирана и Венесуэлы, хотя и не имеет обязательств по сделке ОПЕК+, по сути парализована санкциями США.Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777211727.html
https://ria.ru/20220308/neft-1777174270.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777180713_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_0e863741463851ec4a6bc64d48bd7f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, владимир путин, джо байден, иран, россия, сша, вооруженные силы рф, опек, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
08:25 09.03.2022
 
США попытаются развалить соглашение ОПЕК+, считает эксперт

Эксперт Белогорьев: США, введя запрет на нефть из России, попытаются развалить ОПЕК+

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США, отказавшись от нефти и нефтепродуктов из России, постараются развалить сделку ОПЕК+, направленную на контроль уровня добычи в странах ОПЕК и не входящих в организацию государств, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
"США сейчас будут предпринимать большие усилия для того, чтобы убедить производителей, ту же Венесуэлу, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, увеличить поставки. Я думаю, они постараются развалить соглашение ОПЕК +, насколько это возможно. Хотя Саудовской Аравии пока это не выгодно, и она, прямо скажем, пока не торопится принимать какие-либо решения. Но, я полагаю, давление на нее будет довольно серьезным", - считает Белогорьев.
Эксперт пояснил, что хотя поставки российской нефти в США не являются существенными, а американский президент Джо Байден не ожидает таких же мер от Европы, происходящее все равно сказывается на предложении со стороны России. Образовалась проблема бойкота уже не на уровне государств, а на уровне отдельных компаний, владельцев судов и страховых организаций. "Все то, что мы наблюдаем последние недели, очевидно, только усугубится после этого решения США. В этом смысле, будут, конечно, потери в спросе (на российскую нефть - ред.), они уже ощутимы", - заключает он.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 миллиона баррелей в сутки.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
05:32
Reuters назвало исключение из санкций США против России
При этом не все страны альянса справляются с текущими темпами увеличения добычи из-за нехватки свободных мощностей. А нефтяная промышленность Ирана и Венесуэлы, хотя и не имеет обязательств по сделке ОПЕК+, по сути парализована санкциями США.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 18:40
В Германии раскритиковали план США по отказу от российской нефти
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинДжо БайденИранРоссияСШАВооруженные силы РФОПЕКСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала