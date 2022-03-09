https://ria.ru/20220309/neft-1777218805.html

США попытаются развалить соглашение ОПЕК+, считает эксперт

США попытаются развалить соглашение ОПЕК+, считает эксперт - РИА Новости, 09.03.2022

США попытаются развалить соглашение ОПЕК+, считает эксперт

США, отказавшись от нефти и нефтепродуктов из России, постараются развалить сделку ОПЕК+, направленную на контроль уровня добычи в странах ОПЕК и не входящих в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:25

2022-03-09T08:25

2022-03-09T08:25

экономика

цены на нефть

владимир путин

джо байден

иран

россия

сша

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США, отказавшись от нефти и нефтепродуктов из России, постараются развалить сделку ОПЕК+, направленную на контроль уровня добычи в странах ОПЕК и не входящих в организацию государств, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России."США сейчас будут предпринимать большие усилия для того, чтобы убедить производителей, ту же Венесуэлу, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ, увеличить поставки. Я думаю, они постараются развалить соглашение ОПЕК +, насколько это возможно. Хотя Саудовской Аравии пока это не выгодно, и она, прямо скажем, пока не торопится принимать какие-либо решения. Но, я полагаю, давление на нее будет довольно серьезным", - считает Белогорьев.Эксперт пояснил, что хотя поставки российской нефти в США не являются существенными, а американский президент Джо Байден не ожидает таких же мер от Европы, происходящее все равно сказывается на предложении со стороны России. Образовалась проблема бойкота уже не на уровне государств, а на уровне отдельных компаний, владельцев судов и страховых организаций. "Все то, что мы наблюдаем последние недели, очевидно, только усугубится после этого решения США. В этом смысле, будут, конечно, потери в спросе (на российскую нефть - ред.), они уже ощутимы", - заключает он.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 миллиона баррелей в сутки.При этом не все страны альянса справляются с текущими темпами увеличения добычи из-за нехватки свободных мощностей. А нефтяная промышленность Ирана и Венесуэлы, хотя и не имеет обязательств по сделке ОПЕК+, по сути парализована санкциями США.Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777211727.html

https://ria.ru/20220308/neft-1777174270.html

иран

россия

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, джо байден, иран, россия, сша, вооруженные силы рф, опек, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии