https://ria.ru/20220309/neft-1777209132.html

В США предрекли "огромные потери" из-за антироссийской политики

В США предрекли "огромные потери" из-за антироссийской политики - РИА Новости, 09.03.2022

В США предрекли "огромные потери" из-за антироссийской политики

Отказ США от российской нефти грозит стране "огромными финансовыми потерями", пишет Hill. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T04:08

2022-03-09T04:08

2022-03-09T10:40

цены на нефть

россия

сша

опек

санкции в отношении россии

джо байден

мухаммед бен сальман

морган базилиан

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Отказ США от российской нефти грозит стране "огромными финансовыми потерями", пишет Hill.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине. При этом глава государства признал, что подобные санкции приведут к дальнейшему росту цен на топливо на американских АЗС, которые с начала российской операции на Украине уже поднялись на 75 центов за галлон.Газета уточняет, что российские энергоресурсы составляли более восьми процентов от всего американского импорта сырой нефти и нефтепродуктов и отказ от них приведет к значительному повышению цен, "по крайней мере до тех пор, пока откуда-то не пойдут другие поставки энергоносителей".В материале, со ссылкой на отчет JPMorgan, отмечается, что страны — члены ОПЕК могли бы принять решение об увеличении добычи и экспорта нефти в США, но пока не наблюдается никаких признаков, что они готовы заменить российские поставки в Америку.Ближневосточные поставщики энергоресурсов не стремятся помочь Вашингтону справиться с последствиями антироссийских санкций, заявил в беседе с изданием директор Института государственной политики Payne Institute в штате Колорадо Морган Базилиан.Издание указывает, что отношения администрации Байдена с Эр-Риядом охладились из-за реакции демократов на гибель журналиста Джамаля Хашукджи, а наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман недавно заявлял, что его "не волнует мнение хозяина Белого дома о нем".Базилиан также назвал глубоко ошибочными представления, что отказ Вашингтона от российской нефти может привести к "энергетической независимости" Соединенных Штатов.Как подчеркнул накануне вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлениям Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777208470.html

https://ria.ru/20220309/neft-1777207984.html

https://ria.ru/20220309/energonositeli-1777207074.html

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Игорь Манаширов

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Игорь Манаширов

цены на нефть, россия, сша, опек, санкции в отношении россии, джо байден, мухаммед бен сальман, морган базилиан, саудовская аравия, оаэ, экономика, в мире, александр новак, джамаль хашукджи, колорадо