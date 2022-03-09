https://ria.ru/20220309/nato-1777359507.html

Генсек НАТО объяснил опасность введения бесполетной зоны над Украиной

Генсек НАТО объяснил опасность введения бесполетной зоны над Украиной - РИА Новости, 09.03.2022

Генсек НАТО объяснил опасность введения бесполетной зоны над Украиной

Введение бесполетной зоны над Украиной означало бы начало полномасштабной войны в Европе с участием НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:58

2022-03-09T19:58

2022-03-09T19:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Введение бесполетной зоны над Украиной означало бы начало полномасштабной войны в Европе с участием НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Выступая на онлайн-конференции, организованной в Канаде, Столтенберг объяснил, почему альянс не рассматривает вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной, несмотря на призыв Киева."Что касается бесполетной зоны: надо понимать, что речь идет не о том, чтобы просто объявить о бесполетной зоне, ее необходимо обеспечивать. Единственная возможность сделать это в такой враждебной ситуации, которую мы наблюдаем на Украине - это массированно атаковать российские системы ПВО. Мы не можем обеспечивать бесполетную зону в условиях действующих систем ПВО России. Это также означает прямые столкновения с российскими самолетами. Это было бы прямое столкновение ВВС НАТО и России. Это приведет не только к значительной эскалации войны на Украине, но создаст риск полномасштабной войны в Европе с участием членов НАТО", - сказал он.По его словам, "это болезненное решение членов НАТО, но мы должны сделать так, чтобы этот конфликт закончился, надо предотвратить его распространение".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777156785.html

https://ria.ru/20220308/bayden-1777167041.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, нато