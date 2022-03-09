https://ria.ru/20220309/nato-1777274543.html
Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, заявили в МИД
Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 09.03.2022
Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, заявили в МИД
Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом Москва не может не реагировать на конфронтационный курс альянса, заявила официальный представитель... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:31
2022-03-09T13:31
2022-03-09T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
москва
россия
нато
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом Москва не может не реагировать на конфронтационный курс альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия альянсу никогда не угрожала и не угрожает сейчас, при этом Россия не может не реагировать на конфронтационный курс НАТО", - сказала Захарова в ходе брифинга."Мы уже много раз говорили, что наращивание группировки НАТО на восточном фланге, в том числе в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Болгарии, носит откровенно провокационный характер, явно не способствует укреплению европейской безопасности. Очевидно, что сдерживание России стало вновь главным предназначением блока", - сказала она, напомнив, что в последние дни НАТО увеличила свою численность в Восточной Европе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:31 09.03.2022 (обновлено: 13:44 09.03.2022)
Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, заявили в МИД
МИД: Россия не может не реагировать на конфронтационный курс НАТО
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом Москва не может не реагировать на конфронтационный курс альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия альянсу никогда не угрожала и не угрожает сейчас, при этом Россия
не может не реагировать на конфронтационный курс НАТО
", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Мы уже много раз говорили, что наращивание группировки НАТО на восточном фланге, в том числе в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Болгарии, носит откровенно провокационный характер, явно не способствует укреплению европейской безопасности. Очевидно, что сдерживание России стало вновь главным предназначением блока", - сказала она, напомнив, что в последние дни НАТО увеличила свою численность в Восточной Европе.