https://ria.ru/20220309/nato-1777274543.html

Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, заявили в МИД

Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 09.03.2022

Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, заявили в МИД

Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом Москва не может не реагировать на конфронтационный курс альянса, заявила официальный представитель... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:31

2022-03-09T13:31

2022-03-09T13:44

обострение ситуации в днр и лнр

москва

россия

нато

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но при этом Москва не может не реагировать на конфронтационный курс альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия альянсу никогда не угрожала и не угрожает сейчас, при этом Россия не может не реагировать на конфронтационный курс НАТО", - сказала Захарова в ходе брифинга."Мы уже много раз говорили, что наращивание группировки НАТО на восточном фланге, в том числе в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Болгарии, носит откровенно провокационный характер, явно не способствует укреплению европейской безопасности. Очевидно, что сдерживание России стало вновь главным предназначением блока", - сказала она, напомнив, что в последние дни НАТО увеличила свою численность в Восточной Европе.

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

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россия

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Кирилл Волков

москва, россия, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова