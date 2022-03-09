Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/nato-1777221687.html
Роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса не ясна, заявило Минобороны
Роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса не ясна, заявило Минобороны - РИА Новости, 09.03.2022
Роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса не ясна, заявило Минобороны
Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным, заявил в среду официальный... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:05
2022-03-09T09:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
донбасс
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным, заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Таким образом, остаётся невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
сша
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_cbcb6fb305ef28d893c81569673e0b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, донбасс, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков
09:05 09.03.2022
 
Роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса не ясна, заявило Минобороны

Представитель МО Конашенков: роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса пока не ясна

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным, заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Таким образом, остаётся невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине", - сказал он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАДонбассНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала