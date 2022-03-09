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Роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса не ясна, заявило Минобороны

Роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса не ясна, заявило Минобороны - РИА Новости, 09.03.2022

Роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса не ясна, заявило Минобороны

Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным, заявил в среду официальный... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:05

2022-03-09T09:05

2022-03-09T09:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

донбасс

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

игорь конашенков

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным, заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Таким образом, остаётся невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

сша

донбасс

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, донбасс, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков