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Роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса не ясна, заявило Минобороны
Роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса не ясна, заявило Минобороны - РИА Новости, 09.03.2022
Роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса не ясна, заявило Минобороны
Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным, заявил в среду официальный... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:05
2022-03-09T09:05
2022-03-09T09:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
донбасс
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным, заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Таким образом, остаётся невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, донбасс, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков
Роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса не ясна, заявило Минобороны
Представитель МО Конашенков: роль НАТО в планах Украины по штурму Донбасса пока не ясна