https://ria.ru/20220309/nato-1777220235.html
Молдавия не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер
Молдавия не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер - РИА Новости, 09.03.2022
Молдавия не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер
Молдавия хочет добиться вступления в Европейский союз, но не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявила премьер республики Наталья... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T08:46
2022-03-09T08:46
2022-03-09T08:46
в мире
майя санду
молдавия
кишинев
евросоюз
нато
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Молдавия хочет добиться вступления в Европейский союз, но не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.Президент Молдавии Майя Санду 3 марта подписала заявку на вступление страны в Евросоюз.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдавии в альянс.
https://radiosputnik.ria.ru/20220307/evrosoyuz-1777068501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, молдавия, кишинев, евросоюз, нато, наталья гаврилица
Молдавия не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер
Гаврилица: Молдавия хочет вступить в ЕС, но не будет добиваться присоединения к НАТО