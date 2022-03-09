https://ria.ru/20220309/nato-1777220235.html

Молдавия не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер

Молдавия не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер - РИА Новости, 09.03.2022

Молдавия не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер

Молдавия хочет добиться вступления в Европейский союз, но не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявила премьер республики Наталья... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:46

2022-03-09T08:46

2022-03-09T08:46

в мире

майя санду

молдавия

кишинев

евросоюз

нато

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Молдавия хочет добиться вступления в Европейский союз, но не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.Президент Молдавии Майя Санду 3 марта подписала заявку на вступление страны в Евросоюз.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдавии в альянс.

https://radiosputnik.ria.ru/20220307/evrosoyuz-1777068501.html

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, майя санду, молдавия, кишинев, евросоюз, нато, наталья гаврилица