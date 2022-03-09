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Молдавия не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер
Молдавия не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер - РИА Новости, 09.03.2022
Молдавия не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер
Молдавия хочет добиться вступления в Европейский союз, но не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявила премьер республики Наталья... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T08:46
2022-03-09T08:46
в мире
майя санду
молдавия
кишинев
евросоюз
нато
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Молдавия хочет добиться вступления в Европейский союз, но не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.Президент Молдавии Майя Санду 3 марта подписала заявку на вступление страны в Евросоюз.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдавии в альянс.
https://radiosputnik.ria.ru/20220307/evrosoyuz-1777068501.html
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в мире, майя санду, молдавия, кишинев, евросоюз, нато, наталья гаврилица
08:46 09.03.2022
 
Молдавия не планирует присоединяться к НАТО, заявила премьер

Гаврилица: Молдавия хочет вступить в ЕС, но не будет добиваться присоединения к НАТО

© Facebook/Natalia GavrilițaПремьер Молдавии Наталья Гаврилица
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
© Facebook/Natalia Gavrilița
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мар — РИА Новости. Молдавия хочет добиться вступления в Европейский союз, но не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.
Президент Молдавии Майя Санду 3 марта подписала заявку на вступление страны в Евросоюз.

"Принцип нейтральности прописан в нашей конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО", - заявила Гаврилица в интервью Euronews.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения против вступления Молдавии в альянс.
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