https://ria.ru/20220309/nalog-1777290617.html
Правительство предложило повысить планку налога на роскошь для автомобилей
Правительство предложило повысить планку налога на роскошь для автомобилей - РИА Новости, 09.03.2022
Правительство предложило повысить планку налога на роскошь для автомобилей
Правительство РФ предлагает повысить базовую ставку транспортного налога на роскошь с нынешних 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей, это приведет к... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:41
2022-03-09T14:41
2022-03-09T14:56
общество
михаил мишустин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автостат
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство РФ предлагает повысить базовую ставку транспортного налога на роскошь с нынешних 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей, это приведет к снижению числа тех, кто платит повышенный налог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в среду."Еще одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с 3, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года", - сказал Мишустин.В Минпромторге ранее сообщили, что ведомство уже разработало соответствующие поправки в налоговый кодекс.Планка в 3 три миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. По данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1.Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет. Перечень автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом РФ.
https://ria.ru/20220302/nalog-1776046244.html
https://ria.ru/20220208/nalogi-1771583911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автостат
14:41 09.03.2022 (обновлено: 14:56 09.03.2022)
Правительство предложило повысить планку налога на роскошь для автомобилей
Мишустин предложил повысить планку налога на роскошь для авто до десяти миллионов рублей
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство РФ предлагает повысить базовую ставку транспортного налога на роскошь с нынешних 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей, это приведет к снижению числа тех, кто платит повышенный налог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в среду.
"Еще одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с 3, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года", - сказал Мишустин.
В Минпромторге
ранее сообщили, что ведомство уже разработало соответствующие поправки в налоговый кодекс.
Планка в 3 три миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. По данным "Автостата
", средняя цена автомобиля в РФ
за это время увеличилась более чем на 80%.
По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1.
Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет. Перечень автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом РФ.