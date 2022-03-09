https://ria.ru/20220309/nalog-1777290617.html

Правительство предложило повысить планку налога на роскошь для автомобилей

Правительство предложило повысить планку налога на роскошь для автомобилей - РИА Новости, 09.03.2022

Правительство предложило повысить планку налога на роскошь для автомобилей

Правительство РФ предлагает повысить базовую ставку транспортного налога на роскошь с нынешних 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей, это приведет к... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:41

2022-03-09T14:41

2022-03-09T14:56

общество

михаил мишустин

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автостат

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство РФ предлагает повысить базовую ставку транспортного налога на роскошь с нынешних 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей, это приведет к снижению числа тех, кто платит повышенный налог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в среду."Еще одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с 3, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года", - сказал Мишустин.В Минпромторге ранее сообщили, что ведомство уже разработало соответствующие поправки в налоговый кодекс.Планка в 3 три миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. По данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1.Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет. Перечень автомобилей, попадающих под "налог на роскошь", ежегодно обновляется Минпромторгом РФ.

https://ria.ru/20220302/nalog-1776046244.html

https://ria.ru/20220208/nalogi-1771583911.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, михаил мишустин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автостат