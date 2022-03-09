https://ria.ru/20220309/murakami-1777295368.html
Новая книга Харуки Мураками вышла на русском языке
Новая книга Харуки Мураками вышла на русском языке - РИА Новости, 09.03.2022
Новая книга Харуки Мураками вышла на русском языке
Впервые на русском языке вышел сборник рассказов Харуки Мураками "От первого лица". Он написан в жанре "поэтичных размышлений", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:09
2022-03-09T15:09
2022-03-09T15:09
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Впервые на русском языке вышел сборник рассказов Харуки Мураками "От первого лица". Он написан в жанре "поэтичных размышлений", сообщает пресс-служба издательства."Книга представляет собой коллекцию историй, написанных в характерной манере Мураками: меланхоличный автофикшен, поэтичные размышления и немного зыбкого абсурда на грани реального и метафизического", — говорится в пресс-релизе.Темы рассказов — джаз, музыка The Beatles, бейсбол, любовь, фатализм и "конечность чего бы то ни было на свете". Главный герой — сам автор."Это не воспоминания в полном смысле этого слова, но смутные эпизоды юности и молодости, пропущенные через постмодернистский фильтр. Протагонист общается с говорящей обезьяной из Синагавы – поклонники автора помнят ее по "Токийским легендам", с саксофонистом Чарли Паркером, незнакомцами и людьми из прошлого. Все они рассказывают Мураками – герою рассказов свои истории и подчиняются внутренним законам его вселенной, в которой нет ни одной лишней детали", — объясняется в пресс-релизе. Харуки Мураками – японский писатель и переводчик. Обладатель множества национальных и международных премий. Его произведения переведены на 50 языков мира и неоднократно экранизированы. Проза Мураками объединяет философские традиции Востока с порой нарочито вестернизированными объектами, явлениями и привычками персонажей.
https://ria.ru/20220305/shirvindt-1776715632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, харуки мураками , the beatles, книги
Новая книга Харуки Мураками вышла на русском языке
Сборник рассказов Харуки Мураками "От первого лица" впервые вышел на русском языке
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Впервые на русском языке вышел сборник рассказов Харуки Мураками "От первого лица". Он написан в жанре "поэтичных размышлений", сообщает пресс-служба издательства.
"Книга представляет собой коллекцию историй, написанных в характерной манере Мураками: меланхоличный автофикшен, поэтичные размышления и немного зыбкого абсурда на грани реального и метафизического", — говорится в пресс-релизе.
Темы рассказов — джаз, музыка The Beatles, бейсбол, любовь, фатализм и "конечность чего бы то ни было на свете". Главный герой — сам автор.
"Это не воспоминания в полном смысле этого слова, но смутные эпизоды юности и молодости, пропущенные через постмодернистский фильтр. Протагонист общается с говорящей обезьяной из Синагавы – поклонники автора помнят ее по "Токийским легендам", с саксофонистом Чарли Паркером, незнакомцами и людьми из прошлого. Все они рассказывают Мураками – герою рассказов свои истории и подчиняются внутренним законам его вселенной, в которой нет ни одной лишней детали", — объясняется в пресс-релизе.
Харуки Мураками – японский писатель и переводчик. Обладатель множества национальных и международных премий. Его произведения переведены на 50 языков мира и неоднократно экранизированы. Проза Мураками объединяет философские традиции Востока с порой нарочито вестернизированными объектами, явлениями и привычками персонажей.