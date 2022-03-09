https://ria.ru/20220309/morales-1777341532.html
Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО
Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО - РИА Новости, 09.03.2022
Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО
Экс-президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости сообщил, что планирует начать международную общественную кампанию против НАТО. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:06
2022-03-09T18:06
2022-03-09T21:27
в мире
нато
латинская америка
россия
сша
эво моралес
боливия
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ЛА-ПАС, 9 мар — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости сообщил, что планирует начать международную общественную кампанию против НАТО.По его мнению, политика экспансии, которую предпринимает Североатлантический альянс под эгидой США, привела к ситуации вокруг Украины."Мы (в последние два дня. — Прим. ред.) говорили с одним из лидеров в Латинской Америке о запуске международной кампании, чтобы НАТО знала, как уважать территорию, суверенитет и независимость государства, (кампании о том. — Прим. ред.) что НАТО опасна для мира, глобальной безопасности", — сказал Моралес.Он отметил, что обсуждает заключение соглашений с социальными движениями не только в странах Латинской Америки, но и других государствах."Если ничего не делать против НАТО, эта организация превратится в постоянную угрозу для человечества", — заключил экс-президент Боливии.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России.
https://ria.ru/20220308/kitay-1777154609.html
https://ria.ru/20220309/nato-1777359507.html
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internet-group@rian.ru
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Моралес: НАТО может стать настоящей угрозой человечеству
Экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил в интервью РИА Новости, что обсуждает возможность запуска международной общественной кампании против НАТО.
2022-03-09T18:06
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, латинская америка, россия, сша, эво моралес, боливия
18:06 09.03.2022 (обновлено: 21:27 09.03.2022)
Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО
Экс-президент Боливии Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО