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Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО
Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО - РИА Новости, 09.03.2022
Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО
Экс-президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости сообщил, что планирует начать международную общественную кампанию против НАТО. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:06
2022-03-09T21:27
в мире
нато
латинская америка
россия
сша
эво моралес
боливия
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ЛА-ПАС, 9 мар — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости сообщил, что планирует начать международную общественную кампанию против НАТО.По его мнению, политика экспансии, которую предпринимает Североатлантический альянс под эгидой США, привела к ситуации вокруг Украины."Мы (в последние два дня. — Прим. ред.) говорили с одним из лидеров в Латинской Америке о запуске международной кампании, чтобы НАТО знала, как уважать территорию, суверенитет и независимость государства, (кампании о том. — Прим. ред.) что НАТО опасна для мира, глобальной безопасности", — сказал Моралес.Он отметил, что обсуждает заключение соглашений с социальными движениями не только в странах Латинской Америки, но и других государствах."Если ничего не делать против НАТО, эта организация превратится в постоянную угрозу для человечества", — заключил экс-президент Боливии.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России.
https://ria.ru/20220308/kitay-1777154609.html
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латинская америка
россия
сша
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Моралес: НАТО может стать настоящей угрозой человечеству
Экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил в интервью РИА Новости, что обсуждает возможность запуска международной общественной кампании против НАТО.
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в мире, нато, латинская америка, россия, сша, эво моралес, боливия
18:06 09.03.2022 (обновлено: 21:27 09.03.2022)
 
Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО

Экс-президент Боливии Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО

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ЛА-ПАС, 9 мар — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости сообщил, что планирует начать международную общественную кампанию против НАТО.
По его мнению, политика экспансии, которую предпринимает Североатлантический альянс под эгидой США, привела к ситуации вокруг Украины.
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"Мы (в последние два дня. — Прим. ред.) говорили с одним из лидеров в Латинской Америке о запуске международной кампании, чтобы НАТО знала, как уважать территорию, суверенитет и независимость государства, (кампании о том. — Прим. ред.) что НАТО опасна для мира, глобальной безопасности", — сказал Моралес.
Он отметил, что обсуждает заключение соглашений с социальными движениями не только в странах Латинской Америки, но и других государствах.
"Если ничего не делать против НАТО, эта организация превратится в постоянную угрозу для человечества", — заключил экс-президент Боливии.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России.
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