https://ria.ru/20220309/morales-1777341532.html

Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО

Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО - РИА Новости, 09.03.2022

Моралес намерен инициировать международную кампанию против НАТО

Экс-президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости сообщил, что планирует начать международную общественную кампанию против НАТО. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:06

2022-03-09T18:06

2022-03-09T21:27

в мире

нато

латинская америка

россия

сша

эво моралес

боливия

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ЛА-ПАС, 9 мар — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА Новости сообщил, что планирует начать международную общественную кампанию против НАТО.По его мнению, политика экспансии, которую предпринимает Североатлантический альянс под эгидой США, привела к ситуации вокруг Украины."Мы (в последние два дня. — Прим. ред.) говорили с одним из лидеров в Латинской Америке о запуске международной кампании, чтобы НАТО знала, как уважать территорию, суверенитет и независимость государства, (кампании о том. — Прим. ред.) что НАТО опасна для мира, глобальной безопасности", — сказал Моралес.Он отметил, что обсуждает заключение соглашений с социальными движениями не только в странах Латинской Америки, но и других государствах."Если ничего не делать против НАТО, эта организация превратится в постоянную угрозу для человечества", — заключил экс-президент Боливии.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России.

https://ria.ru/20220308/kitay-1777154609.html

https://ria.ru/20220309/nato-1777359507.html

латинская америка

россия

сша

боливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Моралес: НАТО может стать настоящей угрозой человечеству Экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил в интервью РИА Новости, что обсуждает возможность запуска международной общественной кампании против НАТО. 2022-03-09T18:06 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, латинская америка, россия, сша, эво моралес, боливия