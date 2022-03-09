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Культура
https://ria.ru/20220309/moda-1777265425.html
Умная одежда и беременная Рианна: как прошла Неделя моды в Париже
Умная одежда и беременная Рианна: как прошла Неделя моды в Париже - РИА Новости, 09.03.2022
Умная одежда и беременная Рианна: как прошла Неделя моды в Париже
В Париже завершилась Неделя моды. Трибьют Off-white был посвящен умершему в прошлом году Вирджилу Абло, на показе Dior беременная Рианна позировала в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:46
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культура
новости культуры
рианна (робин фенти)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Париже завершилась Неделя моды. Трибьют Off-white был посвящен умершему в прошлом году Вирджилу Абло, на показе Dior беременная Рианна позировала в откровенном пеньюаре, а Valentino взорвал подиум кислотно-розовыми нарядами. Самые яркие события Недели — в фотоленте РИА Новости.
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новости культуры, рианна (робин фенти), christian dior, синди кроуфорд, наоми кэмпбелл, yves saint laurent, фото
13:46 09.03.2022
 

Умная одежда и беременная Рианна: как прошла Неделя моды в Париже

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Париже завершилась Неделя моды. Трибьют Off-white был посвящен умершему в прошлом году Вирджилу Абло, на показе Dior беременная Рианна позировала в откровенном пеньюаре, а Valentino взорвал подиум кислотно-розовыми нарядами. Самые яркие события Недели — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

Неделя моды стартовала 28 февраля: в числе первых показов было громкое трибьют-шоу Off-White, посвященное умершему в прошлом году Вирджилу Абло. На подиуме показали последние созданные мастером работы. Среди моделей были друзья и знакомые Абло, с которыми он сотрудничал.

Перед публикой прошли Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие звезды.

Синди Кроуфорд во время показа осень/зима 2022-2023 на Недели моды в Париже
1 из 10

Неделя моды стартовала 28 февраля: в числе первых показов было громкое трибьют-шоу Off-White, посвященное умершему в прошлом году Вирджилу Абло. На подиуме показали последние созданные мастером работы. Среди моделей были друзья и знакомые Абло, с которыми он сотрудничал.

Перед публикой прошли Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие звезды.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

Показ назывался Spaceship Earth: an Imaginary Experience. Неземную атмосферу создавали как общий антураж (огромная хрустальная люстра, бело-розовая подсветка пространства), так и наряды. Массивные украшения и фактурные платья в пол здесь соседствовали с дерзкими надписями и причудливыми головными уборами.

Наоми Кэмпбелл во время показа осень/зима 2022-2023 на Недели моды в Париже
2 из 10

Показ назывался Spaceship Earth: an Imaginary Experience. Неземную атмосферу создавали как общий антураж (огромная хрустальная люстра, бело-розовая подсветка пространства), так и наряды. Массивные украшения и фактурные платья в пол здесь соседствовали с дерзкими надписями и причудливыми головными уборами.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
© AFP 2022 / Stephane De Sakutin

Показ Dior открыла российская модель София Стейнберг. Она вышла в нехарактерном для бренда образе – облегающем светящемся комбинезоне.

Люминесцентные линии костюма напоминали вены человека. В Instagram Dior отметили, что наряд создан так, чтобы регулировать температуру тела в экстремальных условиях. В социальных сетях сообщили, что дизайнеры бренда стремятся использовать возможности новых технологий и создавать "умную одежду".

Модели во время показа Christian Dior осень/зима 2022-2023 на Недели моды в Париже
3 из 10

Показ Dior открыла российская модель София Стейнберг. Она вышла в нехарактерном для бренда образе – облегающем светящемся комбинезоне.

Люминесцентные линии костюма напоминали вены человека. В Instagram Dior отметили, что наряд создан так, чтобы регулировать температуру тела в экстремальных условиях. В социальных сетях сообщили, что дизайнеры бренда стремятся использовать возможности новых технологий и создавать "умную одежду".

© AFP 2022 / Stephane De Sakutin
© AFP 2022 / Stephane De Sakutin

О стремлении к футуризму говорило и само название показа – The Next Era. Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри при создании образов сотрудничала с итальянским стартапом D-Air Lab, который в том числе создает безопасную одежду для мотогонщиков и альпинистов. Высокие кожаные перчатки, которые дополняют лаконичные черные платья, — один из примеров коллаборации.

Модель во время показа Christian Dior осень/зима 2022-2023 на Недели моды в Париже
4 из 10

О стремлении к футуризму говорило и само название показа – The Next Era. Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри при создании образов сотрудничала с итальянским стартапом D-Air Lab, который в том числе создает безопасную одежду для мотогонщиков и альпинистов. Высокие кожаные перчатки, которые дополняют лаконичные черные платья, — один из примеров коллаборации.

© AFP 2022 / Stephane De Sakutin
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

Большинству зрителей показ запомнился еще и звездными гостями, среди которых была беременная Рианна. Певица позировала в откровенном полупрозрачном пеньюаре.

Рианна на Недели моды в Париже
5 из 10

Большинству зрителей показ запомнился еще и звездными гостями, среди которых была беременная Рианна. Певица позировала в откровенном полупрозрачном пеньюаре.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Многие бренды решили в этом году сконцентрироваться на монохромных образах. Так, Saint Laurent выбрал цветовую гамму total black – пальто, платья, леггинсы, шубы – почти для всех элементов гардероба был выбран черный. В редких исключениях он разбавлялся темно-зелеными, темно-коричневыми или белыми тонами.

Креативный директор Энтони Ваккарелло предложил дополнить лаконичные образы массивными украшениями – крупными браслетами и перстнями.

Модель во время показа дизайнера Энтони Ваккарелло осень/зима 2022-2023 для модного дома Saint Laurent на Недели моды в Париже
6 из 10

Многие бренды решили в этом году сконцентрироваться на монохромных образах. Так, Saint Laurent выбрал цветовую гамму total black – пальто, платья, леггинсы, шубы – почти для всех элементов гардероба был выбран черный. В редких исключениях он разбавлялся темно-зелеными, темно-коричневыми или белыми тонами.

Креативный директор Энтони Ваккарелло предложил дополнить лаконичные образы массивными украшениями – крупными браслетами и перстнями.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Монохромные образы выбрал и бренд Valentino, только в его трактовке – это взрыв неоново-розового цвета. В СМИ отмечали, что над оттенком креативный директор Пьерпаоло Пиччоли работал вместе с институтом цвета Pantone.

"Этот оттенок розового – первый, о котором я подумал, поскольку он всегда был в моих коллекциях. Речь идет не о девчачьем стиле, а о взятой за отправную точку монохромной базе и тем самым об изменении оптики. Когда все исполнено в одном цвете, лучше видны детали, объемы, пропорции и крой", – отметил Пиччоли.

Модель во время показа дизайнера Пьерпаоло Пиччоли осень/зима 2022-2023 для модного дома Valentino на Недели моды в Париже
7 из 10

Монохромные образы выбрал и бренд Valentino, только в его трактовке – это взрыв неоново-розового цвета. В СМИ отмечали, что над оттенком креативный директор Пьерпаоло Пиччоли работал вместе с институтом цвета Pantone.

"Этот оттенок розового – первый, о котором я подумал, поскольку он всегда был в моих коллекциях. Речь идет не о девчачьем стиле, а о взятой за отправную точку монохромной базе и тем самым об изменении оптики. Когда все исполнено в одном цвете, лучше видны детали, объемы, пропорции и крой", – отметил Пиччоли.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© REUTERS / Piroschka van de Wouw

Во всех образах (помимо розовых нарядов здесь все же изредка встречались черные костюмы) было заметно стремление Пиччоли вытянуть силуэт – для большего эффекта модели были поставлены на высокие каблуки с платформами. Еще одна важная деталь – акцент на груди, который достигался за счет волнообразных вырезов в зоне декольте.

Модель во время показа дизайнера Пьерпаоло Пиччоли осень/зима 2022-2023 для модного дома Valentino на Недели моды в Париже
8 из 10

Во всех образах (помимо розовых нарядов здесь все же изредка встречались черные костюмы) было заметно стремление Пиччоли вытянуть силуэт – для большего эффекта модели были поставлены на высокие каблуки с платформами. Еще одна важная деталь – акцент на груди, который достигался за счет волнообразных вырезов в зоне декольте.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw
© AP Photo / Michel Euler

Нельзя не отметить показ VTMNTS – первое шоу для креативного директора Гурама Гвасалии. Для самого бренда – ответвления популярного Vetements – это также громкий офлайн-дебют на большой сцене.

Основное внимание было уделено унисекс-пиджакам с акцентированными объемными плечами. Гвасалия утверждал, что его интересует идея небинарной моды, поэтому эти вещи могут носить в равной степени как мужчины, так и женщины.

Модели во время показа VTMNTS осень/зима 2022-2023 на Недели моды в Париже
9 из 10

Нельзя не отметить показ VTMNTS – первое шоу для креативного директора Гурама Гвасалии. Для самого бренда – ответвления популярного Vetements – это также громкий офлайн-дебют на большой сцене.

Основное внимание было уделено унисекс-пиджакам с акцентированными объемными плечами. Гвасалия утверждал, что его интересует идея небинарной моды, поэтому эти вещи могут носить в равной степени как мужчины, так и женщины.

© AP Photo / Michel Euler
© AP Photo / Michel Euler

В связи с отсутствием гендерной привязки, мужчины также теперь носят привычные "женские" вещи вроде кроп-топов и укороченных пуховиков. Без изменений остались традиционные элементы стиля VTMNTS – неоновые вставки, многослойности и сочетание кожи с джинсовым материалом.

Модель во время показа VTMNTS осень/зима 2022-2023 на Недели моды в Париже
10 из 10

В связи с отсутствием гендерной привязки, мужчины также теперь носят привычные "женские" вещи вроде кроп-топов и укороченных пуховиков. Без изменений остались традиционные элементы стиля VTMNTS – неоновые вставки, многослойности и сочетание кожи с джинсовым материалом.

© AP Photo / Michel Euler
 
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