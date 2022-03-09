Умная одежда и беременная Рианна: как прошла Неделя моды в Париже

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Неделя моды стартовала 28 февраля: в числе первых показов было громкое трибьют-шоу Off-White, посвященное умершему в прошлом году Вирджилу Абло. На подиуме показали последние созданные мастером работы. Среди моделей были друзья и знакомые Абло, с которыми он сотрудничал.

Перед публикой прошли Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие звезды.