Умная одежда и беременная Рианна: как прошла Неделя моды в Париже
Неделя моды стартовала 28 февраля: в числе первых показов было громкое трибьют-шоу Off-White, посвященное умершему в прошлом году Вирджилу Абло. На подиуме показали последние созданные мастером работы. Среди моделей были друзья и знакомые Абло, с которыми он сотрудничал.
Перед публикой прошли Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие звезды.
Неделя моды стартовала 28 февраля: в числе первых показов было громкое трибьют-шоу Off-White, посвященное умершему в прошлом году Вирджилу Абло. На подиуме показали последние созданные мастером работы. Среди моделей были друзья и знакомые Абло, с которыми он сотрудничал.
Перед публикой прошли Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие звезды.
Показ назывался Spaceship Earth: an Imaginary Experience. Неземную атмосферу создавали как общий антураж (огромная хрустальная люстра, бело-розовая подсветка пространства), так и наряды. Массивные украшения и фактурные платья в пол здесь соседствовали с дерзкими надписями и причудливыми головными уборами.
Показ назывался Spaceship Earth: an Imaginary Experience. Неземную атмосферу создавали как общий антураж (огромная хрустальная люстра, бело-розовая подсветка пространства), так и наряды. Массивные украшения и фактурные платья в пол здесь соседствовали с дерзкими надписями и причудливыми головными уборами.
Показ Dior открыла российская модель София Стейнберг. Она вышла в нехарактерном для бренда образе – облегающем светящемся комбинезоне.
Люминесцентные линии костюма напоминали вены человека. В Instagram Dior отметили, что наряд создан так, чтобы регулировать температуру тела в экстремальных условиях. В социальных сетях сообщили, что дизайнеры бренда стремятся использовать возможности новых технологий и создавать "умную одежду".
Показ Dior открыла российская модель София Стейнберг. Она вышла в нехарактерном для бренда образе – облегающем светящемся комбинезоне.
Люминесцентные линии костюма напоминали вены человека. В Instagram Dior отметили, что наряд создан так, чтобы регулировать температуру тела в экстремальных условиях. В социальных сетях сообщили, что дизайнеры бренда стремятся использовать возможности новых технологий и создавать "умную одежду".
О стремлении к футуризму говорило и само название показа – The Next Era. Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри при создании образов сотрудничала с итальянским стартапом D-Air Lab, который в том числе создает безопасную одежду для мотогонщиков и альпинистов. Высокие кожаные перчатки, которые дополняют лаконичные черные платья, — один из примеров коллаборации.
О стремлении к футуризму говорило и само название показа – The Next Era. Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри при создании образов сотрудничала с итальянским стартапом D-Air Lab, который в том числе создает безопасную одежду для мотогонщиков и альпинистов. Высокие кожаные перчатки, которые дополняют лаконичные черные платья, — один из примеров коллаборации.
Большинству зрителей показ запомнился еще и звездными гостями, среди которых была беременная Рианна. Певица позировала в откровенном полупрозрачном пеньюаре.
Большинству зрителей показ запомнился еще и звездными гостями, среди которых была беременная Рианна. Певица позировала в откровенном полупрозрачном пеньюаре.
Многие бренды решили в этом году сконцентрироваться на монохромных образах. Так, Saint Laurent выбрал цветовую гамму total black – пальто, платья, леггинсы, шубы – почти для всех элементов гардероба был выбран черный. В редких исключениях он разбавлялся темно-зелеными, темно-коричневыми или белыми тонами.
Креативный директор Энтони Ваккарелло предложил дополнить лаконичные образы массивными украшениями – крупными браслетами и перстнями.
Многие бренды решили в этом году сконцентрироваться на монохромных образах. Так, Saint Laurent выбрал цветовую гамму total black – пальто, платья, леггинсы, шубы – почти для всех элементов гардероба был выбран черный. В редких исключениях он разбавлялся темно-зелеными, темно-коричневыми или белыми тонами.
Креативный директор Энтони Ваккарелло предложил дополнить лаконичные образы массивными украшениями – крупными браслетами и перстнями.
Монохромные образы выбрал и бренд Valentino, только в его трактовке – это взрыв неоново-розового цвета. В СМИ отмечали, что над оттенком креативный директор Пьерпаоло Пиччоли работал вместе с институтом цвета Pantone.
"Этот оттенок розового – первый, о котором я подумал, поскольку он всегда был в моих коллекциях. Речь идет не о девчачьем стиле, а о взятой за отправную точку монохромной базе и тем самым об изменении оптики. Когда все исполнено в одном цвете, лучше видны детали, объемы, пропорции и крой", – отметил Пиччоли.
Монохромные образы выбрал и бренд Valentino, только в его трактовке – это взрыв неоново-розового цвета. В СМИ отмечали, что над оттенком креативный директор Пьерпаоло Пиччоли работал вместе с институтом цвета Pantone.
"Этот оттенок розового – первый, о котором я подумал, поскольку он всегда был в моих коллекциях. Речь идет не о девчачьем стиле, а о взятой за отправную точку монохромной базе и тем самым об изменении оптики. Когда все исполнено в одном цвете, лучше видны детали, объемы, пропорции и крой", – отметил Пиччоли.
Во всех образах (помимо розовых нарядов здесь все же изредка встречались черные костюмы) было заметно стремление Пиччоли вытянуть силуэт – для большего эффекта модели были поставлены на высокие каблуки с платформами. Еще одна важная деталь – акцент на груди, который достигался за счет волнообразных вырезов в зоне декольте.
Во всех образах (помимо розовых нарядов здесь все же изредка встречались черные костюмы) было заметно стремление Пиччоли вытянуть силуэт – для большего эффекта модели были поставлены на высокие каблуки с платформами. Еще одна важная деталь – акцент на груди, который достигался за счет волнообразных вырезов в зоне декольте.
Нельзя не отметить показ VTMNTS – первое шоу для креативного директора Гурама Гвасалии. Для самого бренда – ответвления популярного Vetements – это также громкий офлайн-дебют на большой сцене.
Основное внимание было уделено унисекс-пиджакам с акцентированными объемными плечами. Гвасалия утверждал, что его интересует идея небинарной моды, поэтому эти вещи могут носить в равной степени как мужчины, так и женщины.
Нельзя не отметить показ VTMNTS – первое шоу для креативного директора Гурама Гвасалии. Для самого бренда – ответвления популярного Vetements – это также громкий офлайн-дебют на большой сцене.
Основное внимание было уделено унисекс-пиджакам с акцентированными объемными плечами. Гвасалия утверждал, что его интересует идея небинарной моды, поэтому эти вещи могут носить в равной степени как мужчины, так и женщины.
В связи с отсутствием гендерной привязки, мужчины также теперь носят привычные "женские" вещи вроде кроп-топов и укороченных пуховиков. Без изменений остались традиционные элементы стиля VTMNTS – неоновые вставки, многослойности и сочетание кожи с джинсовым материалом.
В связи с отсутствием гендерной привязки, мужчины также теперь носят привычные "женские" вещи вроде кроп-топов и укороченных пуховиков. Без изменений остались традиционные элементы стиля VTMNTS – неоновые вставки, многослойности и сочетание кожи с джинсовым материалом.