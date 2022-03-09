https://ria.ru/20220309/minoborony-1777366716.html

ВС России уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины

ВС России уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 09.03.2022

ВС России уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 2,8 тысячи военных объектов противника, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T20:56

2022-03-09T20:56

2022-03-09T21:02

россия

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 2,8 тысячи военных объектов противника, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины."С начала проведения операции уничтожено 2 814 объектов украинской военной инфраструктуры", - сказал Конашенков.По его словам, в том числе уничтожено 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html

https://ria.ru/20220309/blinken-1777362253.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире