https://ria.ru/20220309/minoborony-1777366716.html
ВС России уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины
ВС России уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 09.03.2022
ВС России уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины
Вооруженные силы России с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 2,8 тысячи военных объектов противника, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:56
2022-03-09T20:56
2022-03-09T21:02
россия
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 2,8 тысячи военных объектов противника, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины."С начала проведения операции уничтожено 2 814 объектов украинской военной инфраструктуры", - сказал Конашенков.По его словам, в том числе уничтожено 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html
https://ria.ru/20220309/blinken-1777362253.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, в мире
20:56 09.03.2022 (обновлено: 21:02 09.03.2022)
ВС России уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины
Минобороны: ВС уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины с начала операции
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России с начала военной спецоперации на Украине уничтожили более 2,8 тысячи военных объектов противника, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины
.
"С начала проведения операции уничтожено 2 814 объектов украинской военной инфраструктуры", - сказал Конашенков.
По его словам, в том числе уничтожено 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов.