https://ria.ru/20220309/minirovanie-1777325955.html
Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе
Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 09.03.2022
Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе
Рейс UT390 "Калининград — Москва" авиакомпании Utair развернули в воздухе из-за сообщения о "минировании" самолета, он вернулся в аэропорт вылета, сообщила РИА... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:08
2022-03-09T17:08
2022-03-09T17:16
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КАЛИНИНГРАД, 9 мар – РИА Новости. Рейс UT390 "Калининград — Москва" авиакомпании Utair развернули в воздухе из-за сообщения о "минировании" самолета, он вернулся в аэропорт вылета, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы калининградского аэропорта "Храброво" Наталья Грицун."Самолёт авиакомпании Utair, рейс UT390, вылетел из аэропорта "Храброво" в 13.59. Примерно через 20 минут поступило анонимное сообщение о минировании воздушного судна. Экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета", - сообщила Грицун.По информации пресс-службы авиаузла, самолет приземлился в аэропорту" Храброво", сейчас проводится проверка.
https://ria.ru/20220305/samolet-1776637543.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ютэйр, калининград, москва, храброво (аэропорт), новости - туризм
17:08 09.03.2022 (обновлено: 17:16 09.03.2022)
Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе
Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании