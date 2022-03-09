https://ria.ru/20220309/minirovanie-1777325955.html

Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе

Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 09.03.2022

Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе

Рейс UT390 "Калининград — Москва" авиакомпании Utair развернули в воздухе из-за сообщения о "минировании" самолета, он вернулся в аэропорт вылета, сообщила РИА... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:08

2022-03-09T17:08

2022-03-09T17:16

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КАЛИНИНГРАД, 9 мар – РИА Новости. Рейс UT390 "Калининград — Москва" авиакомпании Utair развернули в воздухе из-за сообщения о "минировании" самолета, он вернулся в аэропорт вылета, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы калининградского аэропорта "Храброво" Наталья Грицун."Самолёт авиакомпании Utair, рейс UT390, вылетел из аэропорта "Храброво" в 13.59. Примерно через 20 минут поступило анонимное сообщение о минировании воздушного судна. Экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета", - сообщила Грицун.По информации пресс-службы авиаузла, самолет приземлился в аэропорту" Храброво", сейчас проводится проверка.

https://ria.ru/20220305/samolet-1776637543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ютэйр, калининград, москва, храброво (аэропорт), новости - туризм