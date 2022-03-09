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Туризм
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Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе
Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 09.03.2022
Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе
Рейс UT390 "Калининград — Москва" авиакомпании Utair развернули в воздухе из-за сообщения о "минировании" самолета, он вернулся в аэропорт вылета, сообщила РИА... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:08
2022-03-09T17:16
происшествия
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калининград
москва
храброво (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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КАЛИНИНГРАД, 9 мар – РИА Новости. Рейс UT390 "Калининград — Москва" авиакомпании Utair развернули в воздухе из-за сообщения о "минировании" самолета, он вернулся в аэропорт вылета, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы калининградского аэропорта "Храброво" Наталья Грицун."Самолёт авиакомпании Utair, рейс UT390, вылетел из аэропорта "Храброво" в 13.59. Примерно через 20 минут поступило анонимное сообщение о минировании воздушного судна. Экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета", - сообщила Грицун.По информации пресс-службы авиаузла, самолет приземлился в аэропорту" Храброво", сейчас проводится проверка.
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происшествия, ютэйр, калининград, москва, храброво (аэропорт), новости - туризм
17:08 09.03.2022 (обновлено: 17:16 09.03.2022)
 
Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе

Рейс "Калининград — Москва" вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании

© РИА Новости / Михаил ГоленковАэропорт "Храброво" в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Аэропорт "Храброво" в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 9 мар – РИА Новости. Рейс UT390 "Калининград — Москва" авиакомпании Utair развернули в воздухе из-за сообщения о "минировании" самолета, он вернулся в аэропорт вылета, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы калининградского аэропорта "Храброво" Наталья Грицун.
"Самолёт авиакомпании Utair, рейс UT390, вылетел из аэропорта "Храброво" в 13.59. Примерно через 20 минут поступило анонимное сообщение о минировании воздушного судна. Экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета", - сообщила Грицун.
По информации пресс-службы авиаузла, самолет приземлился в аэропорту" Храброво", сейчас проводится проверка.
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