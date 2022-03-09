https://ria.ru/20220309/mid-1777227488.html

МИД перечислил шаги России по защите ее экономики в условиях санкций

МИД перечислил шаги России по защите ее экономики в условиях санкций - РИА Новости, 09.03.2022

МИД перечислил шаги России по защите ее экономики в условиях санкций

В условиях санкционного давления Россия предпринимает существенные усилия для поддержания экономики, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:38

2022-03-09T09:38

2022-03-09T14:11

сергей лавров

дмитрий песков

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В условиях санкционного давления Россия предпринимает существенные усилия для поддержания экономики, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.В частности, речь идет о:"Российская экономика практически перманентно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Исходим из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства. Необходимый запас прочности для осуществления соответствующей трансформации модели экономического развития и корректировки финансовой политики у нас имеется", — сказал дипломат.По его словам, российская сторона "уже давно трезво оценивает риски санкционной эскалации со стороны Запада и полагается только на собственные силы и возможности".После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.

https://ria.ru/20220309/valyuta-1777202532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии