09:38 09.03.2022 (обновлено: 14:11 09.03.2022)
МИД перечислил шаги России по защите ее экономики в условиях санкций
Представитель МИД Биричевский: Россия на фоне санкций сокращает использование доллара
Российский рубль и американский доллар
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В условиях санкционного давления Россия предпринимает существенные усилия для поддержания экономики, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
В частности, речь идет о:
- —сокращении использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах;
- —смещении внимания на альтернативные западным рынки капитала;
- —обеспечении надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации;
- —увеличении доли взаимных платежей в национальных валютах;
- —установлении прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами.
"Российская экономика практически перманентно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Исходим из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства. Необходимый запас прочности для осуществления соответствующей трансформации модели экономического развития и корректировки финансовой политики у нас имеется", — сказал дипломат.
По его словам, российская сторона "уже давно трезво оценивает риски санкционной эскалации со стороны Запада и полагается только на собственные силы и возможности".
После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.