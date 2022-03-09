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МИД перечислил шаги России по защите ее экономики в условиях санкций
МИД перечислил шаги России по защите ее экономики в условиях санкций - РИА Новости, 09.03.2022
МИД перечислил шаги России по защите ее экономики в условиях санкций
В условиях санкционного давления Россия предпринимает существенные усилия для поддержания экономики, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:38
2022-03-09T14:11
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В условиях санкционного давления Россия предпринимает существенные усилия для поддержания экономики, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.В частности, речь идет о:"Российская экономика практически перманентно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Исходим из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства. Необходимый запас прочности для осуществления соответствующей трансформации модели экономического развития и корректировки финансовой политики у нас имеется", — сказал дипломат.По его словам, российская сторона "уже давно трезво оценивает риски санкционной эскалации со стороны Запада и полагается только на собственные силы и возможности".После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
https://ria.ru/20220309/valyuta-1777202532.html
https://ria.ru/20220308/dollar-1777099143.html
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сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:38 09.03.2022 (обновлено: 14:11 09.03.2022)
 
МИД перечислил шаги России по защите ее экономики в условиях санкций

Представитель МИД Биричевский: Россия на фоне санкций сокращает использование доллара

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Российский рубль и американский доллар
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В условиях санкционного давления Россия предпринимает существенные усилия для поддержания экономики, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
В частности, речь идет о:
  • сокращении использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах;
  • смещении внимания на альтернативные западным рынки капитала;
  • обеспечении надежных и защищенных каналов передачи финансовой информации;
  • увеличении доли взаимных платежей в национальных валютах;
  • установлении прямых межбанковских корреспондентских отношений с основными торговыми партнерами.
"Российская экономика практически перманентно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Исходим из того, что внутренний рынок и внешнеэкономические связи страны постепенно адаптируются под меняющиеся обстоятельства. Необходимый запас прочности для осуществления соответствующей трансформации модели экономического развития и корректировки финансовой политики у нас имеется", — сказал дипломат.
По его словам, российская сторона "уже давно трезво оценивает риски санкционной эскалации со стороны Запада и полагается только на собственные силы и возможности".
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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Сергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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