https://ria.ru/20220309/mid-1777218458.html
В Анталье планируется контакт Лаврова и Кулебы, заявили в МИД
В Анталье планируется контакт Лаврова и Кулебы, заявили в МИД - РИА Новости, 09.03.2022
В Анталье планируется контакт Лаврова и Кулебы, заявили в МИД
Контакт глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T08:23
2022-03-09T08:23
2022-03-09T08:57
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
дмитрий кулеба
россия
турция
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Контакт глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам представителя МИД РФ, в среду планируется вылет Лаврова в Турцию на Анталийский форум."Планировались ряд двусторонних, они все актуальны и подтверждены... В рамках этих мероприятий, на полях самой конференции, действительно, запланирована встреча, этот контакт должен состояться между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Кулебой - человеком, который представляет министерство иностранных дел Украины", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".Ранее МИД РФ заявлял, что встреча планируется на полях Анталийского дипломатического форума.Радио Sputnik начало вещание в среду на частоте 91,2.
https://ria.ru/20220307/kuleba-1777098277.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дмитрий кулеба, россия, турция, мид украины
08:23 09.03.2022 (обновлено: 08:57 09.03.2022)
В Анталье планируется контакт Лаврова и Кулебы, заявили в МИД
В МИД рассказали о подготовке встречи Лаврова и Кулебы в Анталье