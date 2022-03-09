Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/mid-1777218458.html
В Анталье планируется контакт Лаврова и Кулебы, заявили в МИД
В Анталье планируется контакт Лаврова и Кулебы, заявили в МИД - РИА Новости, 09.03.2022
В Анталье планируется контакт Лаврова и Кулебы, заявили в МИД
Контакт глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T08:23
2022-03-09T08:57
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
дмитрий кулеба
россия
турция
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Контакт глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам представителя МИД РФ, в среду планируется вылет Лаврова в Турцию на Анталийский форум."Планировались ряд двусторонних, они все актуальны и подтверждены... В рамках этих мероприятий, на полях самой конференции, действительно, запланирована встреча, этот контакт должен состояться между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Кулебой - человеком, который представляет министерство иностранных дел Украины", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".Ранее МИД РФ заявлял, что встреча планируется на полях Анталийского дипломатического форума.Радио Sputnik начало вещание в среду на частоте 91,2.
https://ria.ru/20220307/kuleba-1777098277.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дмитрий кулеба, россия, турция, мид украины
08:23 09.03.2022 (обновлено: 08:57 09.03.2022)
 
В Анталье планируется контакт Лаврова и Кулебы, заявили в МИД

В МИД рассказали о подготовке встречи Лаврова и Кулебы в Анталье

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Контакт глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам представителя МИД РФ, в среду планируется вылет Лаврова в Турцию на Анталийский форум.
"Планировались ряд двусторонних, они все актуальны и подтверждены... В рамках этих мероприятий, на полях самой конференции, действительно, запланирована встреча, этот контакт должен состояться между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Кулебой - человеком, который представляет министерство иностранных дел Украины", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".
Ранее МИД РФ заявлял, что встреча планируется на полях Анталийского дипломатического форума.
Радио Sputnik начало вещание в среду на частоте 91,2.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 23:46
Кулеба заявил, что его встреча с Лавровым запланирована на 10 марта
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДмитрий КулебаРоссияТурцияМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала