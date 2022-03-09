https://ria.ru/20220309/mid-1777218458.html

В Анталье планируется контакт Лаврова и Кулебы, заявили в МИД

В Анталье планируется контакт Лаврова и Кулебы, заявили в МИД - РИА Новости, 09.03.2022

В Анталье планируется контакт Лаврова и Кулебы, заявили в МИД

Контакт глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:23

2022-03-09T08:23

2022-03-09T08:57

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

дмитрий кулеба

россия

турция

мид украины

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Контакт глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Анталье планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам представителя МИД РФ, в среду планируется вылет Лаврова в Турцию на Анталийский форум."Планировались ряд двусторонних, они все актуальны и подтверждены... В рамках этих мероприятий, на полях самой конференции, действительно, запланирована встреча, этот контакт должен состояться между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Кулебой - человеком, который представляет министерство иностранных дел Украины", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".Ранее МИД РФ заявлял, что встреча планируется на полях Анталийского дипломатического форума.Радио Sputnik начало вещание в среду на частоте 91,2.

https://ria.ru/20220307/kuleba-1777098277.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дмитрий кулеба, россия, турция, мид украины