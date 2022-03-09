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Правительство обсудит набор мер для облегчения работы бизнеса
Правительство обсудит набор мер для облегчения работы бизнеса - РИА Новости, 09.03.2022
Правительство обсудит набор мер для облегчения работы бизнеса
Правительство РФ работает над повышением устойчивости экономики страны на фоне санкций, обсудит набор дополнительных мер для облегчения работы бизнеса в текущей РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:35
2022-03-09T14:46
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство РФ работает над повышением устойчивости экономики страны на фоне санкций, обсудит набор дополнительных мер для облегчения работы бизнеса в текущей ситуации, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что будут рассмотрены отдельные законопроекты, которые дадут возможность упростить порядок регистрации иностранных компаний в специальных административных районах, расширить функционал особых экономических зон, часть мер коснется таможенной сферы, строительной отрасли, авиаперевозок и других.
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санкции в отношении россии, экономика
14:35 09.03.2022 (обновлено: 14:46 09.03.2022)
 
Правительство обсудит набор мер для облегчения работы бизнеса

Правительство обсудит набор мер для облегчения работы бизнеса в условиях санкций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство РФ работает над повышением устойчивости экономики страны на фоне санкций, обсудит набор дополнительных мер для облегчения работы бизнеса в текущей ситуации, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы продолжаем работу по повышению устойчивости экономики в условиях усиления санкций. Сегодня обсудим еще ряд законодательных инициатив в дополнение к тем, которые были приняты на прошлой неделе. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что будут рассмотрены отдельные законопроекты, которые дадут возможность упростить порядок регистрации иностранных компаний в специальных административных районах, расширить функционал особых экономических зон, часть мер коснется таможенной сферы, строительной отрасли, авиаперевозок и других.
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Санкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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