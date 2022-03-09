Правительство обсудит набор мер для облегчения работы бизнеса

"Мы продолжаем работу по повышению устойчивости экономики в условиях усиления санкций. Сегодня обсудим еще ряд законодательных инициатив в дополнение к тем, которые были приняты на прошлой неделе. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности", - сказал он на заседании правительства.