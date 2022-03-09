https://ria.ru/20220309/mchs-1777240576.html
В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума
В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума - РИА Новости, 09.03.2022
В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума
Разгерметизация резервуара для хранения битума произошла в Пензе, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Пензенской области. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:59
2022-03-09T10:59
2022-03-09T11:21
происшествия
пенза
россия
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777245349_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_9cb5e20d00d7aaf512f647a040f92abd.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Разгерметизация резервуара для хранения битума произошла в Пензе, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Пензенской области.По информации ведомства, сообщение о разгерметизации резервуара для хранения битума поступило в 08.40 мск."К сожалению, имеются пострадавшие. На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 25 человек и шесть единиц техники. Информация является оперативной и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.В соцсетях опубликованы фотографии с места происшествия, на них видно развалившееся хранилище и вытекающий из нее мазут.
https://radiosputnik.ria.ru/20220307/avariya-1777059770.html
пенза
россия
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777245349_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_46ef4806611b5f9a6616dcbac34fdf62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза, россия, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:59 09.03.2022 (обновлено: 11:21 09.03.2022)
В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума
В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума, есть пострадавшие