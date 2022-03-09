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В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума

В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума - РИА Новости, 09.03.2022

В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума

Разгерметизация резервуара для хранения битума произошла в Пензе, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Пензенской области. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:59

2022-03-09T10:59

2022-03-09T11:21

происшествия

пенза

россия

пензенская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Разгерметизация резервуара для хранения битума произошла в Пензе, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Пензенской области.По информации ведомства, сообщение о разгерметизации резервуара для хранения битума поступило в 08.40 мск."К сожалению, имеются пострадавшие. На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 25 человек и шесть единиц техники. Информация является оперативной и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.В соцсетях опубликованы фотографии с места происшествия, на них видно развалившееся хранилище и вытекающий из нее мазут.

https://radiosputnik.ria.ru/20220307/avariya-1777059770.html

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россия

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, пенза, россия, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)