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В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума
В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума - РИА Новости, 09.03.2022
В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума
Разгерметизация резервуара для хранения битума произошла в Пензе, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Пензенской области. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:59
2022-03-09T11:21
происшествия
пенза
россия
пензенская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Разгерметизация резервуара для хранения битума произошла в Пензе, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Пензенской области.По информации ведомства, сообщение о разгерметизации резервуара для хранения битума поступило в 08.40 мск."К сожалению, имеются пострадавшие. На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 25 человек и шесть единиц техники. Информация является оперативной и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.В соцсетях опубликованы фотографии с места происшествия, на них видно развалившееся хранилище и вытекающий из нее мазут.
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происшествия, пенза, россия, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:59 09.03.2022 (обновлено: 11:21 09.03.2022)
 
В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума

В Пензе произошла разгерметизация резервуара для хранения битума, есть пострадавшие

© Фото : ГУ МЧС по по Пензенской областиНа месте разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе
На месте разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : ГУ МЧС по по Пензенской области
На месте разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Разгерметизация резервуара для хранения битума произошла в Пензе, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Пензенской области.
По информации ведомства, сообщение о разгерметизации резервуара для хранения битума поступило в 08.40 мск.
"К сожалению, имеются пострадавшие. На месте работают силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 25 человек и шесть единиц техники. Информация является оперативной и подлежит уточнению", - говорится в сообщении.
В соцсетях опубликованы фотографии с места происшествия, на них видно развалившееся хранилище и вытекающий из нее мазут.
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ПроисшествияПензаРоссияПензенская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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