https://ria.ru/20220309/mcdonalds-1777253989.html

McDonald's заплатит большие штрафы за закрытие ресторанов, заявил эксперт

McDonald's заплатит большие штрафы за закрытие ресторанов, заявил эксперт - РИА Новости, 09.03.2022

McDonald's заплатит большие штрафы за закрытие ресторанов, заявил эксперт

McDonald's ввиду временного закрытия ресторанов в России придется платить большие штрафы, а подобный режим функционирования, включающий в себя выплату зарплат... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:00

2022-03-09T12:00

2022-03-09T12:01

россия

mcdonald's corporation

санкции в отношении россии

санкции

экономика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. McDonald's ввиду временного закрытия ресторанов в России придется платить большие штрафы, а подобный режим функционирования, включающий в себя выплату зарплат сотрудникам, вряд ли продлится свыше трех месяцев, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Во вторник генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински сообщил, что компания решила временно закрыть все свои рестораны в России - речь идет в общей сложности о 850 заведениях. При этом утром в среду корреспондент РИА Новости сообщал, что ресторан McDonald's работает около станции метро "Добрынинская" в Москве. Кроме того, утром среды в одном из заведений компании в Хабаровске заявили, что все рестораны McDonald's продолжат работать в этом городе до конца недели."McDonald's говорит о том, что закроет двери, что-то подобное сделал и Inditex (испанская сеть магазинов одежды - ред.). Большинство западных брендов уведомили торговые центры о техническом закрытии: не расторгнуты договора аренды, не уволены сотрудники. Но это большие расходы для компаний, потому что помимо аренды придется платить большие штрафы за неоткрытые двери. Если компании несут такие расходы - значит подразумевают, что останутся", - сказал Миронов."McDonald's это богатая компания, и все будет зависеть от политики. Больше трех месяцев это вряд ли продлится, потому что будет очень нерентабельно", - сказал Миронов, отвечая на вопрос, сколько продлится подобный режим функционирования заведений компании с закрытыми дверьми и выплатой зарплаты сотрудников.Ранее Кемпчимски заявлял, что в McDonald's в России сохранят зарплату для 62 тысяч человек.Миронов также сказал, что поток посетителей из McDonald's распределится между точками продажи фаст-фуда. "Он не пойдет в рестораны, этот поток пойдет в фаст-фуды. Это самая нижняя ниша, которая в рестораны не перемещается. 850 точек это не что-то глобальное для ресторанного рынка. Всего в России больше 200 тысяч точек питания", - добавил омбудсмен

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777225725.html

https://ria.ru/20220308/kompaniya-1777160853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, санкции, экономика