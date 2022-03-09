https://ria.ru/20220309/mariupol-1777352287.html

Минобороны назвало положение мирных жителей Мариуполя катастрофическим

Минобороны назвало положение мирных жителей Мариуполя катастрофическим - РИА Новости, 09.03.2022

Минобороны назвало положение мирных жителей Мариуполя катастрофическим

Националисты подорвали линию электропередач и емкости с топливом в Мариуполе, при этом эвакуацию жителей близлежащих жилых домов не проводят, положение граждан... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:09

2022-03-09T19:09

2022-03-09T19:09

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Националисты подорвали линию электропередач и емкости с топливом в Мариуполе, при этом эвакуацию жителей близлежащих жилых домов не проводят, положение граждан в этом городе достигло катастрофических масштабов, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Мариуполе положение граждан в результате чудовищных действий националистов и городской администрации достигло катастрофических масштабов. В этом же городе на улице Куприна националисты осуществили подрыв линии электропередач и нескольких емкостей с топливом, при этом эвакуацию жителей близлежащих жилых домов не проводят", - сказал Мизинцев.Кроме того, он рассказал, что в Сумах националисты территориальной обороны, якобы взявшие на себя обязательства по обеспечению правопорядка, не просто не препятствуют всплеску мародерства, но и сами сформировали преступное сообщество. "Здание детской больницы используется подразделением сумской территориальной обороны в качестве опорного пункта", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр