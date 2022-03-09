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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/mariupol-1777352287.html
Минобороны назвало положение мирных жителей Мариуполя катастрофическим
Минобороны назвало положение мирных жителей Мариуполя катастрофическим - РИА Новости, 09.03.2022
Минобороны назвало положение мирных жителей Мариуполя катастрофическим
Националисты подорвали линию электропередач и емкости с топливом в Мариуполе, при этом эвакуацию жителей близлежащих жилых домов не проводят, положение граждан... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:09
2022-03-09T19:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Националисты подорвали линию электропередач и емкости с топливом в Мариуполе, при этом эвакуацию жителей близлежащих жилых домов не проводят, положение граждан в этом городе достигло катастрофических масштабов, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Мариуполе положение граждан в результате чудовищных действий националистов и городской администрации достигло катастрофических масштабов. В этом же городе на улице Куприна националисты осуществили подрыв линии электропередач и нескольких емкостей с топливом, при этом эвакуацию жителей близлежащих жилых домов не проводят", - сказал Мизинцев.Кроме того, он рассказал, что в Сумах националисты территориальной обороны, якобы взявшие на себя обязательства по обеспечению правопорядка, не просто не препятствуют всплеску мародерства, но и сами сформировали преступное сообщество. "Здание детской больницы используется подразделением сумской территориальной обороны в качестве опорного пункта", - добавил Мизинцев.
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мариуполь
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в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
19:09 09.03.2022
 
Минобороны назвало положение мирных жителей Мариуполя катастрофическим

Минобороны: положение мирных жителей Мариуполя достигло катастрофических масштабов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОкраины Мариуполя, за который идут бои
Окраины Мариуполя, за который идут бои - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Окраины Мариуполя, за который идут бои
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Националисты подорвали линию электропередач и емкости с топливом в Мариуполе, при этом эвакуацию жителей близлежащих жилых домов не проводят, положение граждан в этом городе достигло катастрофических масштабов, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мариуполе положение граждан в результате чудовищных действий националистов и городской администрации достигло катастрофических масштабов. В этом же городе на улице Куприна националисты осуществили подрыв линии электропередач и нескольких емкостей с топливом, при этом эвакуацию жителей близлежащих жилых домов не проводят", - сказал Мизинцев.
Кроме того, он рассказал, что в Сумах националисты территориальной обороны, якобы взявшие на себя обязательства по обеспечению правопорядка, не просто не препятствуют всплеску мародерства, но и сами сформировали преступное сообщество. "Здание детской больницы используется подразделением сумской территориальной обороны в качестве опорного пункта", - добавил Мизинцев.
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