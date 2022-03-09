https://ria.ru/20220309/mariupol-1777334485.html

В Мариуполе не знают о возможности эвакуироваться, заявил местный житель

В Мариуполе не знают о возможности эвакуироваться, заявил местный житель - РИА Новости, 09.03.2022

В Мариуполе не знают о возможности эвакуироваться, заявил местный житель

Жители Мариуполя пребывают в неведении относительно возможностей эвакуации, в городе никто не предлагал вывести мирных граждан и никто этим не занимался,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:38

2022-03-09T17:38

2022-03-09T17:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс днр

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777001430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adb8dd8d7c5916b6a7eb28bcc4bfd7e5.jpg

БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 9 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя пребывают в неведении относительно возможностей эвакуации, в городе никто не предлагал вывести мирных граждан и никто этим не занимался, рассказал выбравшийся из города местный житель Валерий Фёдоров.В селе Безыменное Новоазовского района МЧС ДНР развернуло пункт приема беженцев."Такое впечатление, будто их (жителей крупнейшего города на азовском побережье - ред.) взяли в заложники. Никто не помогает (c эвакуацией)... полная анархия", - рассказал беженец, который смог выйти самостоятельно. По его словам, жители города не знают не только о самой возможности эвакуации, так и о существующих для нее гуманитарных коридорах.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ее военные все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако до настоящего времени этот крупнейший город на азовском побережье остается под контролем Украины. Вместе с тем, по данным штаба территориальной обороны ДНР на ту же дату, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/mariupol-1777330993.html

https://ria.ru/20220309/mariupol-1777232271.html

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

широкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, вооруженные силы рф, россия, широкино, владимир путин, денис пушилин, ситуация в днр и лнр