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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/mariupol-1777334485.html
В Мариуполе не знают о возможности эвакуироваться, заявил местный житель
В Мариуполе не знают о возможности эвакуироваться, заявил местный житель - РИА Новости, 09.03.2022
В Мариуполе не знают о возможности эвакуироваться, заявил местный житель
Жители Мариуполя пребывают в неведении относительно возможностей эвакуации, в городе никто не предлагал вывести мирных граждан и никто этим не занимался,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:38
2022-03-09T17:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс днр
вооруженные силы рф
россия
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 9 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя пребывают в неведении относительно возможностей эвакуации, в городе никто не предлагал вывести мирных граждан и никто этим не занимался, рассказал выбравшийся из города местный житель Валерий Фёдоров.В селе Безыменное Новоазовского района МЧС ДНР развернуло пункт приема беженцев."Такое впечатление, будто их (жителей крупнейшего города на азовском побережье - ред.) взяли в заложники. Никто не помогает (c эвакуацией)... полная анархия", - рассказал беженец, который смог выйти самостоятельно. По его словам, жители города не знают не только о самой возможности эвакуации, так и о существующих для нее гуманитарных коридорах.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ее военные все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако до настоящего времени этот крупнейший город на азовском побережье остается под контролем Украины. Вместе с тем, по данным штаба территориальной обороны ДНР на ту же дату, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/mariupol-1777330993.html
https://ria.ru/20220309/mariupol-1777232271.html
мариуполь
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс днр, вооруженные силы рф, россия, широкино, владимир путин, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
17:38 09.03.2022
 
В Мариуполе не знают о возможности эвакуироваться, заявил местный житель

Беженец из Мариуполя: похоже на то, что жителей города держат в заложниках

© РИА Новости / Илья ПиталевБеженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР
Читать ria.ru в
БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 9 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя пребывают в неведении относительно возможностей эвакуации, в городе никто не предлагал вывести мирных граждан и никто этим не занимался, рассказал выбравшийся из города местный житель Валерий Фёдоров.
В селе Безыменное Новоазовского района МЧС ДНР развернуло пункт приема беженцев.
Окраины Мариуполя, за который идут бои - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 17:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженец из Мариуполя рассказал об анархии в городе
"Такое впечатление, будто их (жителей крупнейшего города на азовском побережье - ред.) взяли в заложники. Никто не помогает (c эвакуацией)... полная анархия", - рассказал беженец, который смог выйти самостоятельно. По его словам, жители города не знают не только о самой возможности эвакуации, так и о существующих для нее гуманитарных коридорах.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Беженцы о том, как выбирались под обстрелами из-под Мариуполя - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 10:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин назвал ситуацию с эвакуацией из Мариуполя сложной
Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ее военные все теснее сжимают кольцо вокруг Мариуполя, однако до настоящего времени этот крупнейший город на азовском побережье остается под контролем Украины. Вместе с тем, по данным штаба территориальной обороны ДНР на ту же дату, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполю - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС ДНРВооруженные силы РФРоссияШирокиноВладимир ПутинДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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