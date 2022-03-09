https://ria.ru/20220309/mariupol-1777330993.html

Беженец из Мариуполя рассказал об анархии в городе

Беженец из Мариуполя рассказал об анархии в городе - РИА Новости, 09.03.2022

Беженец из Мариуполя рассказал об анархии в городе

В украинском Мариуполе сейчас анархия, жители грабят магазины, полиции нет, рассказал в среду журналистам выбравшийся из города местный житель Валерий Федоров. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:25

2022-03-09T17:25

2022-03-09T17:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

мариуполь

донецкая народная республика

харьковская область

россия

вооруженные силы рф

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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 9 мар - РИА Новости. В украинском Мариуполе сейчас анархия, жители грабят магазины, полиции нет, рассказал в среду журналистам выбравшийся из города местный житель Валерий Федоров."Когда мы проходили, все улицы и магазины были уже разграблены. С продовольствием там очень сложно - никто ничего не привозил", - сказал журналистам беженец.Валерий не знает, кто сейчас представляет власть в Мариуполе. "Мы прятались внизу, в Виноградном. Мы прятались там. Всё. Только слышим - стрельба, стрельба, стрельба. И из тех домов, что на горе, целых уже практически не осталось. Где находятся мирные жители сейчас, я не знаю", - сообщил он.Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что украинские нацподразделения слабо контролируются из Киева, несколько сотен тысяч человек в Мариуполе остаются для них живым щитом, ситуация с эвакуацией сложная. Киев намеренно умалчивает информацию о гуманитарных коридорах в сторону России и ДНР, которыми можно воспользоваться при выходе из Мариуполя и Волновахи, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Россия с 10.00 мск в среду объявила режим тишины и заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. По ее словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10.00 мск до 22.00 мск. В это время будут открыты гуманитарные коридоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президентРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/pushilin-1777240922.html

https://ria.ru/20220308/mariupol-1777167604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, мариуполь, донецкая народная республика, харьковская область, россия, вооруженные силы рф, запорожье, денис пушилин, ирина верещук, владимир путин