https://ria.ru/20220309/malayziya-1777235705.html

Малайзия отменяет карантин для вакцинированных туристов

Малайзия отменяет карантин для вакцинированных туристов - РИА Новости, 09.03.2022

Малайзия отменяет карантин для вакцинированных туристов

Власти Малайзии объявили об отмене карантина для привитых иностранных туристов с 1 апреля, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:36

2022-03-09T10:36

2022-03-09T10:36

туризм

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малайзия

стамбул

сертификат о вакцинации

пцр-тест

туризм

туристы

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Власти Малайзии объявили об отмене карантина для привитых иностранных туристов с 1 апреля, сообщает АТОР.Вакцинированным путешественникам, в том числе и россиянам (страна принимает "Спутник V") для въезда достаточно будет предъявить сертификат об иммунизации на английском языке, отрицательный ПЦР не старше 48 часов, а также экспресс-тест, сделанный в течение 24 часов после прибытия. Обязательный семидневный карантин проходить не нужно.Помимо этих документов, понадобится ваучер на проживание и трансфер, страховка с покрытием на сумму от 80 тысяч долларов, обратный билет и прописанная программа пребывания минимум на неделю с сопровождением лицензированного гида.Уточняется, что правила для не полностью привитых и путешественников с медотводом местные власти озвучат позднее.С 1 апреля туристам также больше не нужно подавать заявку на въезд на платформе My Travel Pass. Достаточно ввести свои данные в приложение для отслеживания контактов My Sejahtera.Будут смягчены и антиковидные меры внутри страны: рестораны и магазины смогут работать без ограничений. А вот масочный режим пока что остается обязательным.По данным агрегаторов, поездка в Малайзию в апреле обойдется в среднем в 65 тысяч рублей (за авиабилет в одну сторону с пересадкой в Стамбуле). Туроператоры, однако, не рассчитывают на рост спроса — из-за геополитической нестабильности и непредсказуемого авиасообщения.

https://ria.ru/20220305/turisty-1776664160.html

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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