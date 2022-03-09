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Туризм
https://ria.ru/20220309/malayziya-1777235705.html
Малайзия отменяет карантин для вакцинированных туристов
Малайзия отменяет карантин для вакцинированных туристов - РИА Новости, 09.03.2022
Малайзия отменяет карантин для вакцинированных туристов
Власти Малайзии объявили об отмене карантина для привитых иностранных туристов с 1 апреля, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:36
2022-03-09T10:36
туризм
новости - туризм
малайзия
стамбул
сертификат о вакцинации
пцр-тест
туризм
туристы
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Власти Малайзии объявили об отмене карантина для привитых иностранных туристов с 1 апреля, сообщает АТОР.Вакцинированным путешественникам, в том числе и россиянам (страна принимает "Спутник V") для въезда достаточно будет предъявить сертификат об иммунизации на английском языке, отрицательный ПЦР не старше 48 часов, а также экспресс-тест, сделанный в течение 24 часов после прибытия. Обязательный семидневный карантин проходить не нужно.Помимо этих документов, понадобится ваучер на проживание и трансфер, страховка с покрытием на сумму от 80 тысяч долларов, обратный билет и прописанная программа пребывания минимум на неделю с сопровождением лицензированного гида.Уточняется, что правила для не полностью привитых и путешественников с медотводом местные власти озвучат позднее.С 1 апреля туристам также больше не нужно подавать заявку на въезд на платформе My Travel Pass. Достаточно ввести свои данные в приложение для отслеживания контактов My Sejahtera.Будут смягчены и антиковидные меры внутри страны: рестораны и магазины смогут работать без ограничений. А вот масочный режим пока что остается обязательным.По данным агрегаторов, поездка в Малайзию в апреле обойдется в среднем в 65 тысяч рублей (за авиабилет в одну сторону с пересадкой в Стамбуле). Туроператоры, однако, не рассчитывают на рост спроса — из-за геополитической нестабильности и непредсказуемого авиасообщения.
https://ria.ru/20220305/turisty-1776664160.html
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новости - туризм, малайзия, стамбул, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туризм, туристы, вакцина "спутник v", авиасообщение, цены, коронавирус covid-19, карантин, авиабилеты
10:36 09.03.2022
 
Малайзия отменяет карантин для вакцинированных туристов

Малайзия с 1 апреля открывается для привитых туристов из России, "Спутник V" признан

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкЧайная плантация Камерон-Хайлендс в Малайзии
Чайная плантация Камерон-Хайлендс в Малайзии - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Власти Малайзии объявили об отмене карантина для привитых иностранных туристов с 1 апреля, сообщает АТОР.
Вакцинированным путешественникам, в том числе и россиянам (страна принимает "Спутник V") для въезда достаточно будет предъявить сертификат об иммунизации на английском языке, отрицательный ПЦР не старше 48 часов, а также экспресс-тест, сделанный в течение 24 часов после прибытия. Обязательный семидневный карантин проходить не нужно.
Помимо этих документов, понадобится ваучер на проживание и трансфер, страховка с покрытием на сумму от 80 тысяч долларов, обратный билет и прописанная программа пребывания минимум на неделю с сопровождением лицензированного гида.
Уточняется, что правила для не полностью привитых и путешественников с медотводом местные власти озвучат позднее.
С 1 апреля туристам также больше не нужно подавать заявку на въезд на платформе My Travel Pass. Достаточно ввести свои данные в приложение для отслеживания контактов My Sejahtera.
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По данным агрегаторов, поездка в Малайзию в апреле обойдется в среднем в 65 тысяч рублей (за авиабилет в одну сторону с пересадкой в Стамбуле). Туроператоры, однако, не рассчитывают на рост спроса — из-за геополитической нестабильности и непредсказуемого авиасообщения.
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