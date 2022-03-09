https://ria.ru/20220309/litva-1777319339.html

Премьер Литвы призвала к терпимости по отношению к русскоязычным

Премьер Литвы призвала к терпимости по отношению к русскоязычным - РИА Новости, 09.03.2022

Премьер Литвы призвала к терпимости по отношению к русскоязычным

Премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала жителей страны к терпимости по отношению к русскоязычным на фоне событий на Украине. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:47

2022-03-09T16:47

2022-03-09T16:47

в мире

олег тяпкин

валерий фадеев

владимир путин

россия

украина

вооруженные силы рф

мвд фрг

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала жителей страны к терпимости по отношению к русскоязычным на фоне событий на Украине.Ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне за рубежом столкнулись с травлей. Она отмечала, что российские студенты в европейских вузах подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты. Директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин отмечал РИА Новости, что в ФРГ фиксируются случаи оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников, идет травля всего русского. Позже глава МВД ФРГ заявила, что выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни."Одна тема, к которой я вынуждена возвращаться снова и снова – информация о том, что часть наших сограждан чувствует себя несколько неуютно. По той причине, что против них, как представителей определенной национальности и против языка, на котором они говорят, слышатся враждебные реплики или фиксируются враждебные действия", – приводит слова премьера Sputnik Литва.По ее словам, "Литва всегда была открытой страной". "Со времен Гедиминаса (литовский князь - ред.) в этой стране свое место уже прежде нашли многие представители российской и белорусской оппозиции, гражданского общества, представители независимых средств массовой информации. Эти люди здесь живут, работают, стараются делать свое дело, очень часто говорят по-русски. Хочу подчеркнуть, что этот язык в ближайшем будущем будет слышаться еще чаще", - заявила Шимоните, отметив, что в страну могут прибыть люди из РФ, которые "вынуждены уехать или не могут вернуться"."Еще раз хочу призвать наших людей, сограждан, как самих оставаться людьми, которых нельзя обвинить в ксенофобии, так и говорить об этом со своими детьми", – сказала премьер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/obschestvo-1776928204.html

https://ria.ru/20220301/spch-1775883695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, олег тяпкин, валерий фадеев, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы рф, мвд фрг, донецкая народная республика, литва, ингрида шимоните